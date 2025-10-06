A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban az előző év azonos időszakit 2,4 százalékkal, a júliusit pedig 0,8 százalékkal haladta meg.

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a KSH. Egy hónappal korábban alacsonyabb, 1,7 százalékos növekedést regisztráltak.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit. Júliusban még fél százalékos csökkenést láttunk ezen a soron. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2,4%-kal nőtt.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0%-kal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9%-kal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,7, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,6, a használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3%-kal nőtt.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,6%-kal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,2%-kal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 9,6%-kal nőtt.

  • 2025. augusztusban:

  • Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1735 milliárd forintot ért el. Júliusban 1739 milliárd forint volt az érték.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 51%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 34%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

  • 2025. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8%-kal emelkedett.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7%-kal nőtt az értékesítés volumene.

