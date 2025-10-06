A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a KSH. Egy hónappal korábban alacsonyabb, 1,7 százalékos növekedést regisztráltak.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit. Júliusban még fél százalékos csökkenést láttunk ezen a soron. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva: