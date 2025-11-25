4p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Mészáros Lőrinc Sportbiznisz

Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Vég Márton
Vég Márton

Tóth Alex érdekeit a felcsúti milliárdos által alapított játékosügynökség képviseli.

Nem tett jót a magyar labdarúgók megítélésének és piaci értékének, hogy a válogatott nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Ennek ellenére a német Sky Sports azt írta november 21-én, hogy több európai topcsapat is érdeklődik a Ferencváros fiatal magyar középpályása, Tóth Alex iránt. Az érdeklődők között az olasz Juventus és több Bundesliga-csapat is megtalálható a portál szerint. A németek úgy fogalmaztak, hogy Tóth Alex a magyar futballban az új Szoboszlai Dominik, és hangsúlyozzák, hogy a kilencszeres válogatott futballista már az NB I legértékesebb játékosa. A Fradi kincsének piaci értékét október elején emelte 5 millió euróra a Transfermarkt, amivel a magyar élvonal legdrágábbja lett. A potenciális vevő azonban valószínűleg ennél jóval többet kell, hogy kifizessen, akár 15 millió eurós vételár is szóba jöhet.

Tóth Alex nagy értéke a Fradinak
Tóth Alex nagy értéke a Fradinak
Fotó: FTC/Facebook

Egyike a NER-foci abszurditásainak, hogy ha a Fradi valamikor tényleg eladja a játékost, abból egy Mészáros Lőrichez közeli cég is profitálhat. A felcsúti milliárdos elvileg a Fradi egyik riválisának, a Puskás Akadémiának a kuratóriumi elnöke. Tóth Alex érdekeit pedig a BePro Carreer Agency Kft. nevű játékosügynökség, menedzseriroda képviseli, a céget a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., illetve egy volt felcsúti növendék, Papp Bence alapította 2019-ben. Többnyire az átigazolási összeg 5-10 százaléka szokta a ügynökségeket illetni, de ez megállapodás kérdése.

Teljeskörű szolgáltatást kínálunk a tehetség kibontakoztatása és az egyéni karriercsúcsok elérése érdekében. A profivá váláshoz rögös út vezet, mi a BePro Career Agency-nél a pályán és a pályán kívül is segítjük szem előtt tartani a kitűzött célt

vall magáról az ügynökség. Az iroda honlapján elérhető információk szerint Tóth Alex mellett még debreceni és zalaegerszegi játékosokat is képviselnek. A cég tulajdonosi szerkezete 2021-ben megváltozott: Papp Bence a kisebbségi tulajdonos, míg a többségi a Prime Property Magántőkealap lett.

Erről a magántőkealapról már többször említést tett lapunk is. Például tavaly októberben számoltunk be arról, hogy már tíz magántőkealap tartozik a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. A cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja. A tíz magántőkealap egyike a Prime Property Magántőkealap, amely tehát a BePro Carreer Agency Kft. többségi birtokosa.

A sportsajtó persze erről soha nem tesz említést, Tóth Alex helyzetéről mindig Papp Bence nyilatkozik, mint a BePro Carreer Agency alapító ügyvezetője. Arról soha említés sincs, hogy az ügynökség valójában Mészáros Lőrinchez köthető. Tóthnak jelenleg 2027-ig szól a szerződése a Fradival. A még mindig csak 20 éves játékos 2023-ban debütált a magyar bajnokságban. Az idei szezonban az összes sorozatot figyelembe véve 19-szer lépett pályára, a meccseken 2 góllal és 5 gólpasszal segítette csapatát.

A Fradinak komoly értéke, de ezt a piac határozza meg. Nem szabad vele kapkodni, ahogy eddig sem tettük. Nem dobunk be nagy neveket, hogy mi lenne, ha ez vagy az jönne. Amióta én elkezdtem ezt a szakmát, arra készülök, ahol most tartunk. Alex jól érzi magát, komoly céljai vannak: BL-csoportkör és világbajnokságra jutás a válogatottal

- nyilatkozta még a nyáron Papp Bence a közmédiának. Ezek a célok nem jöttek össze, de attól még egy külföldi szerződést előbb vagy utóbb jó eséllyel nyélbe ütnek, amiből a Fradi mellett az ügynökség is profitálhat. 

A BePro már viszonylag nagy ügynökségnek számít a maga 120 millió forintos (2024-ben) forgalmával. Talán a legismertebb szereplő a hazai piacon a Filipovics Vladan által alapított F-Group, amely ismert magyar labdarúgók egész karrierjét építette fel (Gera Zoltán,Huszti Szabolcs, Tőzsér Dániel, Juhász Roland, Király Gábor). Az utolsó két évtized eladási sztatisztikája alapján az F-Group ütötte nyélbe a Magyarországról külföldre történő átigazolások 90 százalékát. A legsikeresebb viszont a Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin liverpooli igazolását elintéző EM Sports Consulting: Esterházy Mátyás 2021-ben alapított cége tavaly már 1,2 milliárd forint profit mellett közel 700 millió forintos nyereséget termelt. Hozzájuk tartozik a Fradi másik tehetséges fiatalja, Gruber Zsombor is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Foghatják a fejüket a médiacégek: így tér vissza a reklámadó

A magyarországi reklámadó szabályozás jelenleg felfüggesztett állapotban van: az adókulcs 0%, így gyakorlatilag nincs adófizetési kötelezettség. A 2025. őszi adócsomag azonban váratlan fordulatot hozott: 2026. július 1-jétől újra életbe lép a 7,5 százalékos adó, holott a piaci szereplők legkorábban a 2027-es évtől várták annak visszavezetését. Ez új helyzetet teremt a médiacégek és reklámozók számára.

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Többet keresett, de sokkal többet is költött a kormány.

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Nem tetszenek az új korlátozások a fuvarozóknak.

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Sok kicsi sokra megy?

Novák Katalin rekordösszeget adott az állami gondozott gyerekeknek

Novák Katalin rekordösszeggel feledtetné a kegyelmi botrányt

A volt államfő eddig sokkal jobban szétaprózta a rendelkezésére álló 73 millió forintos adománykeretet.

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Alig van ország, amely kevesebbet költ szociális ellátásokra.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168