Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Nem tett jót a magyar labdarúgók megítélésének és piaci értékének, hogy a válogatott nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Ennek ellenére a német Sky Sports azt írta november 21-én, hogy több európai topcsapat is érdeklődik a Ferencváros fiatal magyar középpályása, Tóth Alex iránt. Az érdeklődők között az olasz Juventus és több Bundesliga-csapat is megtalálható a portál szerint. A németek úgy fogalmaztak, hogy Tóth Alex a magyar futballban az új Szoboszlai Dominik, és hangsúlyozzák, hogy a kilencszeres válogatott futballista már az NB I legértékesebb játékosa. A Fradi kincsének piaci értékét október elején emelte 5 millió euróra a Transfermarkt, amivel a magyar élvonal legdrágábbja lett. A potenciális vevő azonban valószínűleg ennél jóval többet kell, hogy kifizessen, akár 15 millió eurós vételár is szóba jöhet.

Tóth Alex nagy értéke a Fradinak

Fotó: FTC/Facebook

Egyike a NER-foci abszurditásainak, hogy ha a Fradi valamikor tényleg eladja a játékost, abból egy Mészáros Lőrichez közeli cég is profitálhat. A felcsúti milliárdos elvileg a Fradi egyik riválisának, a Puskás Akadémiának a kuratóriumi elnöke. Tóth Alex érdekeit pedig a BePro Carreer Agency Kft. nevű játékosügynökség, menedzseriroda képviseli, a céget a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., illetve egy volt felcsúti növendék, Papp Bence alapította 2019-ben. Többnyire az átigazolási összeg 5-10 százaléka szokta a ügynökségeket illetni, de ez megállapodás kérdése.

Teljeskörű szolgáltatást kínálunk a tehetség kibontakoztatása és az egyéni karriercsúcsok elérése érdekében. A profivá váláshoz rögös út vezet, mi a BePro Career Agency-nél a pályán és a pályán kívül is segítjük szem előtt tartani a kitűzött célt

- vall magáról az ügynökség. Az iroda honlapján elérhető információk szerint Tóth Alex mellett még debreceni és zalaegerszegi játékosokat is képviselnek. A cég tulajdonosi szerkezete 2021-ben megváltozott: Papp Bence a kisebbségi tulajdonos, míg a többségi a Prime Property Magántőkealap lett.

Erről a magántőkealapról már többször említést tett lapunk is. Például tavaly októberben számoltunk be arról, hogy már tíz magántőkealap tartozik a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. A cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja. A tíz magántőkealap egyike a Prime Property Magántőkealap, amely tehát a BePro Carreer Agency Kft. többségi birtokosa.

A sportsajtó persze erről soha nem tesz említést, Tóth Alex helyzetéről mindig Papp Bence nyilatkozik, mint a BePro Carreer Agency alapító ügyvezetője. Arról soha említés sincs, hogy az ügynökség valójában Mészáros Lőrinchez köthető. Tóthnak jelenleg 2027-ig szól a szerződése a Fradival. A még mindig csak 20 éves játékos 2023-ban debütált a magyar bajnokságban. Az idei szezonban az összes sorozatot figyelembe véve 19-szer lépett pályára, a meccseken 2 góllal és 5 gólpasszal segítette csapatát.

A Fradinak komoly értéke, de ezt a piac határozza meg. Nem szabad vele kapkodni, ahogy eddig sem tettük. Nem dobunk be nagy neveket, hogy mi lenne, ha ez vagy az jönne. Amióta én elkezdtem ezt a szakmát, arra készülök, ahol most tartunk. Alex jól érzi magát, komoly céljai vannak: BL-csoportkör és világbajnokságra jutás a válogatottal

- nyilatkozta még a nyáron Papp Bence a közmédiának. Ezek a célok nem jöttek össze, de attól még egy külföldi szerződést előbb vagy utóbb jó eséllyel nyélbe ütnek, amiből a Fradi mellett az ügynökség is profitálhat.

A BePro már viszonylag nagy ügynökségnek számít a maga 120 millió forintos (2024-ben) forgalmával. Talán a legismertebb szereplő a hazai piacon a Filipovics Vladan által alapított F-Group, amely ismert magyar labdarúgók egész karrierjét építette fel (Gera Zoltán,Huszti Szabolcs, Tőzsér Dániel, Juhász Roland, Király Gábor). Az utolsó két évtized eladási sztatisztikája alapján az F-Group ütötte nyélbe a Magyarországról külföldre történő átigazolások 90 százalékát. A legsikeresebb viszont a Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin liverpooli igazolását elintéző EM Sports Consulting: Esterházy Mátyás 2021-ben alapított cége tavaly már 1,2 milliárd forint profit mellett közel 700 millió forintos nyereséget termelt. Hozzájuk tartozik a Fradi másik tehetséges fiatalja, Gruber Zsombor is.