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Makró Áder János Ruff Bálint Közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva)

Áder János alapítványa után kockázatos befektetések sora maradhat hátra

Vég Márton
Vég Márton

Változatos cégháló tartozik az Áder János által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz, amelyek sorsáról szintén a Tisza-kormánynak kell döntenie.

Nem lesz könnyű dolga Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek és a kirendelt elszámolási biztosnak, amikor áttekintik, hogy pontosan milyen vagyonok is kerültek a minisztérium felügyelete alá a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány átvételével. Az Áder János volt köztársasági elnök által alapított, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) alá ugyanis meglehetősen változatos cégháló tartozik, a cégek közül több csődeljárás vagy végelszámolás alatt áll.

A Tisza-kormány kedden ismertette azt a menetrendet, ami alapján felszámolják az ilyen alapítványokat. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány felett már Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja az alapítói jogokat.

A menetrend elég szoros: a nem felsőoktatási kekvák, így a Kék Bolygó megszűnésének napja nem lehet későbbi július 31-nél. Július 14-ig kormánydöntésben kell rendezni a részleteket, például ki kell jelölni az elszámolási biztost, és el kell dönteni, hogy az állami tulajdonba kerülő cégek felett ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A Kék Bolygó Alapítvány is hamarosan már a múlté
A Kék Bolygó Alapítvány is hamarosan már a múlté
Fotó: MTI

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón is téma volt. Itt Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy a kekvák állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető (ő az alapítvány kuratóriumi elnöke) „milliárdos pénzszivattyú” alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is meg a „sameszai” is.

Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is. A Kék Bolygó Alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt

- fogalmazott a kormányfő. 

Válaszul Áder János felszólította a miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen tőle bocsánatot. Magyar Péter sem maradt sokáig adós: drónfelvétellel mutatta be a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villáját.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz tartozó tőkealapot az állam töltötte fel milliárdokkal több alkalommal, amiből különböző befektetéseket hajtottak végre. Az Orbán-kormány még 2020-ban például 5 milliárd forintot adott nekik.

Jelenleg a Kék Bolygó Tőkealapok együttes jegyzett tőkéje a saját honlapja szerint 15,5 milliárd forint. A 10,5 milliárd forint jegyzett tőkéjű Klímavédelmi Magántőkealapot a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. 100 százalékban jegyezte le és kezeli. Az alapkezelő alternatív befektetési alapkezelőként működik, egyedüli tulajdonosa pedig maga a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. Az alapkezelő még a Kék Bolygó Víz Alapot is kezeli.

A KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. tavalyi beszámolójából kiderül, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealap 2025. december 31-én tíz cégben rendelkezett részesedéssel vagy nyújtott számukra kölcsönt. A Kék Bolygó Víz Alap pedig 2025. december 31-én kilenc cégben volt tulajdonos vagy nyújtott számukra kölcsönt.

A beszámolóból derül ki az is, hogy a Víz Alap cégei közül a Dunai Kortárs Platform Kft. esetében 2025-ben indult kényszertörlési eljárás 2026-ban várhatóan lezárul. Végelszámolás alatt van továbbá a Cleango Services Kft. is. A Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealapnál pedig az Agroloop Kft. esetében indult csődeljárás.

Az évek során számos nagy befektetést vitt véghez a Kék Bolygó Tőkealap, például 2022-ben 1,2 milliárd forintos befektetést hajtott végre az energiapiacra szakosodott magyar Navitasoft Zrt.-ben. Ruff Bálintnak és az elszámolási biztosnak tehát számos, részben eléggé kockázatos befektetés jövőjéről is döntenie kell majd.

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