Adócsökkentést és euróbevezetést jelentett be Magyar Péter szakértője

Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány volt adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára, a Tisza Párt szakértője is felszólalt a párt kötcsei rendezvényén.

A gazdasággal kapcsolatos tervek ismertetéséből kiderült: ha kormányra kerül a Tisza Párt, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra viszik le, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 5 százalékra csökkentik. Emellett megszüntetik a rendeleti kormányzást, megtiltják a visszamenőleges jogalkotást. A kata adónem újbóli kiterjesztését is megígérte Kármán András.

Kármán András a Tisza Párt kötcsei rendezvényén.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

A Tisza tervei szerint a minimálbért keresők szja-terheit 15-ről 9 százalékra csökkentik. A Tisza semmilyen munkabért terhelő adót nem emel – mondta Kármán András, viszont az igazságosság jegyében évi 1 százalékos vagyonadót vezetnek be a leggazdagabbakra, az 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. Az átlagnál többet keresők 15 százalékkal adóznak a jövőben is. Kitűznék az euróbevezetés dátumát is a Facbookon közvetített bejelentések szerint.