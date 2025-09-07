Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Adó Kármán András Magyar Péter

Adócsökkentést és euróbevezetést jelentett be Magyar Péter szakértője

mfor.hu

Az szja-csökkentés, áfacsökkentés mellett a leggazdagabbaknak vagyonadót ígért Kármán András. 

Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány volt adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára, a Tisza Párt szakértője is felszólalt a párt kötcsei rendezvényén.

A gazdasággal kapcsolatos tervek ismertetéséből kiderült: ha kormányra kerül a Tisza Párt, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra viszik le, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 5 százalékra csökkentik. Emellett megszüntetik a rendeleti kormányzást, megtiltják a visszamenőleges jogalkotást. A kata adónem újbóli kiterjesztését is megígérte Kármán András.

Kármán András a Tisza Párt kötcsei rendezvényén.
Kármán András a Tisza Párt kötcsei rendezvényén.
Fotó: Facebook / Magyar Péter

A Tisza tervei szerint a minimálbért keresők szja-terheit 15-ről 9 százalékra csökkentik. A Tisza semmilyen munkabért terhelő adót nem emel – mondta Kármán András, viszont az igazságosság jegyében évi 1 százalékos vagyonadót vezetnek be a leggazdagabbakra, az 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. Az átlagnál többet keresők 15 százalékkal adóznak a jövőben is. Kitűznék az euróbevezetés dátumát is a Facbookon közvetített bejelentések szerint.

Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

A Fitch Ratings a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzetre hivatkozva a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását.

Mindenki az angolok hátát nézi – a Fradi a fasorban sincs

Hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak az európai futball-topligákban. A legnagyobb durranásra egészen az utolsó pillanatokig kellett várni, de minden idők legértékesebb transzfere, a brazil Neymar 2017-es átigazolása nem került veszélybe. Egyre nagyobb gazdasági erőfölényben vannak az angol első osztály, a Premier League csapatai, a legtöbbet költő tíz együttes közül kilenc is a szigetországból került ki. Az első ráadásul két magyar játékos leigazolásával is feltűnést keltett.

Velük tiporhatja el Trump a jegybanki függetlenséget

Trump megnevezte jelöltjeit a Fed-elnöki posztra.

Őrjöng Trump Brüsszel döntése miatt

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megsemmisíti a Google-ra közel 3 milliárd eurós bírságot is kiszabott európai bizottsági döntést.

Magyarországnak is kedvező döntést hozott a vámháborúban Trump

Az amerikai elnök rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről. A nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői.

Most akkor ki miatt drágulhat majd a benzin?

A Barátság kőolajvezeték ismét zavartalanul működik, azonban a hírek szerint Donald Trumpnak nem tetszik, hogy egyes európai országok, például Magyarország sok orosz olajat vesz. Pedig az utóbbi hetek nyilatkozatai alapján enélkül jelentős áremelés lesz a hazai üzemanyagpiacon. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint egyelőre nem fenyeget jelentős drágulás, sőt a jövő héten a piaci folyamatok alapján inkább csökkenés jöhet.

Rákosrendező

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről

Aláírták a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást.

Akadt egy állami hatóság, amely lecsapott Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Engedély nélkül kezdtek építeni egy kiserőművet és ilyet még a NER milliárdosainak sem lehet csinálni a hivatal szerint.

Futópálya

Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

Szeptember elejétől hat területen lehet jelentkezni az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjaira – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken.

Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint nem szabadna orosz olajat vásárolni

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

