Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A Tisza Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadókulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne. A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg.

„A jelenlegi információk alapján ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető, amely érzékelhetően javíthatná az alacsonyabb keresetűek nettó jövedelmét, ugyanakkor a jelenlegi feszes költségvetési helyzetben hosszabb távon csak akkor maradhat stabilan finanszírozható, ha bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő intézkedések is társulnak hozzá” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A Niveus becslése a KSH bérmegoszlási adatai és a NAV szja-bevételei alapján készült, mivel teljesen pontos számítás jelenleg még nem lehetséges. A 2026-os költségvetés mintegy 4900 milliárd forintos szja-bevétellel számol.

A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott, hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevételkiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a mediánbér közötti sávban, körülbelül 2,1 millió munkavállalónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat.