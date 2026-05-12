Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Makró Adó Kármán András

Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A frissen kinevezett pénzügyminiszter, Kármán András keddi miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe.

A Tisza Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadókulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne. A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg.

„A jelenlegi információk alapján ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető, amely érzékelhetően javíthatná az alacsonyabb keresetűek nettó jövedelmét, ugyanakkor a jelenlegi feszes költségvetési helyzetben hosszabb távon csak akkor maradhat stabilan finanszírozható, ha bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő intézkedések is társulnak hozzá” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A Niveus becslése a KSH bérmegoszlási adatai és a NAV szja-bevételei alapján készült, mivel teljesen pontos számítás jelenleg még nem lehetséges. A 2026-os költségvetés mintegy 4900 milliárd forintos szja-bevétellel számol.


A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott, hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevételkiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a mediánbér közötti sávban, körülbelül 2,1 millió munkavállalónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat.

„A teljes közvetlen bevételkiesés így megközelítheti a 300–310 milliárd forintot évente. A tényleges összeg természetesen függ majd a végleges sávhatároktól, a munkavállalói eloszlástól és a technikai szabályoktól is, ugyanakkor ennél érdemben alacsonyabb költségvetési hatással a jelenlegi információk alapján nem igazán érdemes kalkulálni” – tette hozzá Bagdi Lajos.

Ismét levelet írt a Mol a kis benzinkutaknak: megtudtuk, mikor fogy el a tartalék dízel

Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét

Hatósági áron szolgálja ki a Mol a dízelt vásárló kiskereskedőket csütörtöktől, akiknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot. Az árrés nélküli értékesítés szinte garantálja a veszteséges működést a kisebb benzinkutakon, kérdés, mennyien vállalják be és meddig.

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat föl az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-hez eljutatott elemzésében.

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedttől él a változás. Nem egy elaprózott mérséklődésről van szó.

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Az április 12-ei választásokon elsöprő fölénnyel győzött Tisza Párt által gazdasági és energetikai miniszternek jelölt Kapitány Istvánt a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt tartott parlamenti meghallgatásán az orosz energiáról és a védett árakról is kérdezték.

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

A Szállodaszövetség jelentése szerint a régiós versenyben a középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza a magyar főváros több mutatóban is.

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelésről és az építőiparról közli a legfrissebb statisztikai adatokat.

Mit hagytak az államkasszában? Pótköltségvetést kénytelen készíteni az új kormány

Felelőtlenül gazdálkodott a közpénzekkel az előző kormány, ezért nehéz a helyzet Kármán András szerint.

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Nagyon hektikussá vált az elmúlt napokban az olaj tőzsdei jegyzése, ráadásul az árakat nem is a fundamentumok, sokkal inkább az aktuális hírek és pletykák mozgatják. Mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, az olajpiac mozgását az üzemanyagárak is követik, még ha a piaci árakkal a hazai autósoknak nem is kell szembesülniük.

Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Tovább erősödött a forint pénteken, a dollárárfolyam 301 körül áll péntek este. Az euró árfolyama is több mint négyéves csúcson, 354-nél jár.

Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonna nyersolajat a Mol-csoport az Egyesült Államoktól áprilisban. Ha ezt heteken belül megkapták, akkor nem kötöttek annyira rossz üzletet, de a hordónkénti 130 dollár körüli ár hosszútávú szerződésnél igen hátrányos.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

