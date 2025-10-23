Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Vámosi Ágoston
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.

Megemelné az alkoholos italokra vonatkozó adóterheket az Európai Bizottság. A lépés nem váratlan, sőt, késésben is vannak vele: a 2021-ben indított Rákellenes Terv részeként már 2025-re kitűzték az adóemelést. A döntésről azonban a tagállamokkal is meg kell egyezni, ezért szinte kizárt, hogy a változás rövidtávon hatályba lépjen.

Az adóemelést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is támogatja, de Hans Kluge, a szervezet európai igazgatója szerint ez egy széles körben népszerűtlen döntés, ezért azt a politikusok nehezen lépik meg. A WHO-hoz tartozó Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) kedden tett közzé egy kézikönyvet a rák megelőzéséről. Az ügynökség igazgatója, Elisabete Weiderpass külön kiemelte az alkoholos italok szerepét a rák kialakulásában, a keresletet szerinte adóemeléssel lehetne csökkenteni. 

Töménytelen adó a töményekre

A szeszes italokra vonatkozó uniós jogszabály éppen 33 éve, 1992 októbere óta nem változott. A minimum jövedéki adó a sörökre dobozonként átlagosan 3 cent, egy üveg whiskyre pedig 1 euró 54 cent. A borokra nincs meghatározva minimális jövedéki adó. Ezeken felül a tagállamok önállóan dönthetnek az alkoholos termékek adóterheiről. 

Az alkoholos italok adóterhei 2025-től inflációkövetők
Az alkoholos italok adóterhei 2025-től inflációkövetők
Fotó: Pixabay

Az adó mértékét általában hektoliterfokonként határozzák meg. Ez az a mennyiség az adott italból, amelyben 1 liter, 100 százalék tisztaságúnak megfelelő etil-alkohol van. Magyarországon egy egység után a kisüzemi sörfőzdében előállított söröknél 900 forintot, a többi sörnél 1800 forintot kell fizetni. A csendes borok és a fröccsök adómentesek, de a habzóbornál már 18 100 forint a jövedéki adó. Az egyéb csendes erjesztett italokhoz tartozó ciderek 10 900 forint, a más köztes (22 fok alatti) alkoholtermékek 28 100 forint adóval terheltek. A 22 fok feletti alkoholtermékek adója 565 840 forint hektoliterfokonként.

Az adó alól kivételt képeznek a magánfőzött és a befőzött párlatok. A magyar kormány korábban konfliktusba is került az Európai Bizottsággal, mert az adómentesség nem volt összeegyeztethető az uniós joggal. Az Európai Bíróság 2014 áprilisában a Bizottságnak adott igazat, és a kormánynak meg kellett szüntetnie a párlatok (jellemzően pálinka) főzésének adómentességét. A jogi szürkezóna és a zugfőzés végül 2021-ben megszűnt, ekkortól lehet adómentesen évente 86 liter, 50 fokos pálinkát főzni magánszemélyként.

Az alkoholos italokra kivetett jövedéki adó 2025-től az infláció mértékével növekszik évente. A termékkört korábban a népegészségügyi termékadó (neta) is terhelte, ez ma már csak az ízesített sörökre és az egyéb alkoholos frissítőkre vonatkozik.  

Megelőztük Ausztriát

A rákkal összefüggő halálesetek száma továbbra is magas Magyarországon a többi uniós tagállamhoz viszonyítva. Az OECD számítása szerint, ha 20 százalékkal csökkenne az alkoholfogyasztás, és ugyanennyivel a nagyivók száma is, akkor 2023 és 2050 között több mint 17 ezer halálesetet lehetne megelőzni.

A WHO által felvetett közegészségügyi problémát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is látja. A 2021-es versenyképességi programjukban azt írták: „hazánkban a rövidital-fogyasztás éves mennyisége, valamint az alkoholhoz köthető halálozások száma érdemben meghaladja az EU-átlagot”. A jegybank szerint különös figyelmet lenne érdemes fordítani az alkohol, azon belül is kiemelten a rossz minőségű röviditalok fogyasztásának csökkentésére. Úgy látták, a jövedéki adó emelése hozzájárulhat a fogyasztás visszaszorításához, az adóemelés pedig költségvetési forrásokat is teremthet.

Az MNB azt is megállapította, hogy korrigálva a háztartások jövedelmi helyzetével, Magyarországon jóval olcsóbb az alkohol az Európai Unió átlagáraihoz képest. 2020-ban még valóban Magyarországon voltak a legolcsóbbak az alkoholos italok, az akkori árszint az uniós átlag 73 százalékának felelt meg. Négy év alatt azonban utolértük a nyugati országokat: a tavalyi arány már 96,4 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy itthon drágábbak a szeszes italok, mint Ausztriában (89,7 százalék), vagy Németországban (86,7 százalék).

