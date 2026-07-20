Adóváltozások: ez még csak a kezdet, mi lehet a következő?

Magyar Péter péntek délután közölte, hogy a kormány benyújtja az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely öt adónemet eltöröl, megduplázza a levegőterhelési díjat, és megszünteti a bizalmi vagyonkezelők adókedvezményeit. Ezzel a Magyarországot megillető EU-s források (16,4 milliárd euróról van szó) hazahozatalának újabb feltétele teljesül, miközben az Orbán-kormány intézkedései miatt indított kötelezettségszegési eljárások is megszűnhetnek.

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A tervezett adóváltozások beleilleszkednek abba az irányba, amelyet a Tisza Párt még ellenzékben kijelölt, más szóval, folytatódik a választási ígéretek teljesítése – gazdasági fronton is. Ez esetben az, hogy fel kell számolni az Orbán-kormány által hozott piacidegen, a kormányhoz közelálló gazdasági szereplőket jogosulatlan előnyökhöz juttató intézkedéseket – jelentette ki lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti, Reggeli monitor című adásában.

Ennek egyik legfontosabb elemeként változnak a bizalmi vagyonkezelés szabályai, amely konstrukció a fejlett országokban hatékony eszköze a családi vagyontervezésnek, a vagyonok átöröklésének, Magyarországon azonban az esetek többségében nem ez volt a fő cél, hanem, hogy adómentesen milliárdokat lehessen kivenni.

Az, hogy mi lehet a következő lépés, mikor kerülhet sor a vagyonadó bevezetésére, szintén elhangzott a műsor első részében. A másodikban meg arról volt szó, vajon milyen döntést hozhat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén. Mindenesetre az Mfor Elemzői Konszenzus 25 bázispontos kamatcsökkentést vár, amellyel a jegybanki irányadó ráta 6 százalék alá kerülne (egész pontosan 5,75 százalék lenne).

A beszélgetést itt hallgathatja meg. A műsorvezető M. Szűcs Péter.

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(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)