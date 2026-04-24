2p
Makró Foglalkoztatottság Munkanélküliség

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

mfor.hu

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

2026 márciusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. 

  • A 2026. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 627 ezer fő volt, mely 65 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 2 millió 457 ezer főre, míg a nők esetében 29 ezerrel, 2 millió 170 ezer főre mérséklődött.
  • A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezer fő dolgozott, mely 85 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 119 ezer főt tett ki.
  • A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,8 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,6 százalékot, a nők körében pedig 70,9 százalékot mutatott.
  • A 2026. január–márciusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 226 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.
  • A férfiak esetében a munkanélküliek száma 122 ezer, a nőknél 104 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,6 százalékot ért el.
  • A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 36,3 százalék volt. 

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG