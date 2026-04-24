Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

2026 márciusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal.
- A 2026. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 627 ezer fő volt, mely 65 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 2 millió 457 ezer főre, míg a nők esetében 29 ezerrel, 2 millió 170 ezer főre mérséklődött.
- A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezer fő dolgozott, mely 85 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 119 ezer főt tett ki.
- A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,8 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,6 százalékot, a nők körében pedig 70,9 százalékot mutatott.
- A 2026. január–márciusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 226 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.
- A férfiak esetében a munkanélküliek száma 122 ezer, a nőknél 104 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,6 százalékot ért el.
- A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 36,3 százalék volt.
