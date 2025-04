Aggódhatnak a liberális szülők, vége az óvodai vegyes csoportoknak?

Szeptembertől külön csoportokba tennék azokat az óvodásokat, akik a következő év szeptemberétől kezdik az iskolát, egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezt azzal indokolták, hogy külön fejlesztő pedagógiai tevékenységet kell szervezni a nagycsoportosok számára – írja a Telex.

A kedd este megjelent kormányrendeletben azt írják, a gyerekek a tanköteles korukat megelőző évben „a későbbi eredményes iskolai előrehaladáshoz fontos képességeik és készségeik fejlesztése érdekében az óvodai csoportokban naponta összesen 45 perces időkeretben, a feladatra differenciált, a gyermek egyéni terhelhetőségéhez igazodó – amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik, külön térben szervezett – iskola-előkészítő fejlesztő pedagógiai tevékenységben vesznek részt”.

Ahogy a hvg is írja, ez a bírálók szerint az óvodák „iskolásítását” jelentené, ami épp ellentétes a kívánatos változtatásokkal, azaz, hogy az iskolák első éveinek szellemiségét igazítsák az óvodákhoz. A Szülői Hang petíciót is indított a tervezet ellen, amit több mint 18 ezren alá is írtak.

Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára egyébként nemrég azt mondta, „az óvoda szervezése továbbra is a fenntartók és az igazgatók döntéskörébe fog tartozni. Akik úgy látják jónak, hogy vegyes csoportban tudják jobban megoldani a munkát, azok vegyes csoportban fognak dolgozni, akik a »homogén irányban«, tehát az azonos életkor mellett teszik le a voksukat, akkor ők abban tudnak dolgozni” – írta a 444.