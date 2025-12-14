Aggódva figyelhet Nagy Márton a tervezőasztal mögül

Német szalmaszálba kapaszkodtak az elemzők az év elején, miután a Friedrich Merz vezette CDU/CSU pártszövetség győzött az előrehozott parlamenti választásokon. A bizakodásnak a Merz által beígért radikális fiskális élénkítő csomag ágyazott meg, ami a GDP 1 százalékát is meghaladó védelmi kiadásokról, és egy 500 milliárd eurós alapról szól az infrastruktúra és a zöldenergia-fejlesztések területén. A kezdeti bizakodás után viszont mára kiderül, hogy nem egy pénzügyi csomag fogja kihúzni a szerkezeti válsággal küzdő német gazdaságot a gödörből – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Óriási reményekkel jött Friedrich Merz, de ma már inkább a koalíció összetartása miatt izgulhat

Az elmúlt hetekben a végül elfogadott nyugdíjreform vert éket a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU), illetve a Szociáldemokrata Párt (SPD) alkotta kormánykoalíció tagjai közé. Eközben a sorkatonaság kérdése is megosztó, még a legnagyobb kihívóként kezelt Alternatíva Németországért (AfD) berkein belül is – nyilatkozta a portálnak a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba arról is kifejtette véleményét, hogy nagyjából egy éven belül várható-e jövőre újra előrehozott választás Németországban.

A német gazdasági és belpolitikai bizonytalanságokat Magyarországról sem nézhetjük ölbe tett kézzel. A teljes cikkből kiderül, hogy még a kínai akkumulátorcégek hazánkba érkezése is erősítette a magyar és a német gazdaság összefonódását. Gondot jelent továbbá, hogy Magyarországon épp azokat az akkumulátorokat gyártják (illetve a CATL azokat tervezi előállítani), amelyekre jelenleg nem igazán van kereslet a nyugati piacokon.