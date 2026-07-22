Agrárpénzek: pénzmosással vádolja az ügyészség Nobilis Kristófot

Vádmódosítást nyújtott be az ügyészség az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélés ügyében, ezzel megváltoztatva az egyik kulcsfigurával, Nobilis Kristóffal szembeni vádat. A korábban költségvetési csalással vádolt Nobilist most már pénzmosással vádolják – ismertette az április 14-én, a Székesfehérvári Törvényszéken tartott tárgyaláson a bíró.

Ez az ügy arról szól, hogy két ügyvédi iroda 2019 márciusa és júniusa között az Agrárminisztérium egyik cégétől úgy kapott 2,2 milliárd forintot, hogy a vádirat szerint cserébe nem végeztek érdemi munkát. A vádirat szerint a pénzt megkapó ügyvédi irodák egy Astonish Zrt. nevű budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket. Egy, a korábbi tárgyaláson ismertetett iratok alapján ez a számla egy panamai offshore cég, a Robson Holding & Finance Corp. tulajdonában volt, amely Nobilis Kristófhoz köthető.

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A Direkt36 birtokába került dokumentum szerint a Fejér Vármegyei Főügyészség egy április 2-i keltezésű, tehát még az országgyűlési választás előtt készült iratban tudatta a Székesfehérvári Törvényszékkel a vád módosítását. Ebben részletesen kifejtik a módisítás okát. Az irat legfontosabb állítása, hogy a vád szerint Nobilis ismerte a hozzá köthető panamai cég számlájára érkező pénzek eredetét, vagyis tudta, hogy azok a minisztérium és az ügyvédi irodák közötti több százmilliós megbízásokból, azaz az ügyészek szerint hűtlen kezelésből származnak, ezért nem szerepeltette őket az adóbevallásában.