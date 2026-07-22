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Makró Gazdasági bűnözők nyomában Nobilis Kristóf

Agrárpénzek: pénzmosással vádolja az ügyészség Nobilis Kristófot

mfor.hu

Milliárdos vagyonelkobzást indítványoznak vele szemben. Vádmódosítást nyújtott be az ügyészség.

Vádmódosítást nyújtott be az ügyészség az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélés ügyében, ezzel megváltoztatva az egyik kulcsfigurával, Nobilis Kristóffal szembeni vádat. A korábban költségvetési csalással vádolt Nobilist most már pénzmosással vádolják – ismertette az április 14-én, a Székesfehérvári Törvényszéken tartott tárgyaláson a bíró.

Ez az ügy arról szól, hogy két ügyvédi iroda 2019 márciusa és júniusa között az Agrárminisztérium egyik cégétől úgy kapott 2,2 milliárd forintot, hogy a vádirat szerint cserébe nem végeztek érdemi munkát. A vádirat szerint a pénzt megkapó ügyvédi irodák egy Astonish Zrt. nevű budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket. Egy, a korábbi tárgyaláson ismertetett iratok alapján ez a számla egy panamai offshore cég, a Robson Holding & Finance Corp. tulajdonában volt, amely Nobilis Kristófhoz köthető.

A Direkt36 birtokába került dokumentum szerint a Fejér Vármegyei Főügyészség egy április 2-i keltezésű, tehát még az országgyűlési választás előtt készült iratban tudatta a Székesfehérvári Törvényszékkel a vád módosítását. Ebben részletesen kifejtik a módisítás okát. Az irat legfontosabb állítása, hogy a vád szerint Nobilis ismerte a hozzá köthető panamai cég számlájára érkező pénzek eredetét, vagyis tudta, hogy azok a minisztérium és az ügyvédi irodák közötti több százmilliós megbízásokból, azaz az ügyészek szerint hűtlen kezelésből származnak, ezért nem szerepeltette őket az adóbevallásában.

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