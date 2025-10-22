AI-központon dolgozik a kormány

Az AI Kompetencia Központ létrehozása komoly lehetőséget teremt, amivel élniük kell a vállalkozásoknak – mondta a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerdán, Budapesten, az IVSZ-Digitális Vállalkozások Szövetsége projektindító rendezvényén.
Palkovics László hozzátette: a kormány minden segítséget megad a kezdeményezés támogatásához. Felidézte, hogy Magyarország 2020-ban dolgozta ki a Mesterséges Intelligencia stratégiát, amelynek már több kézzelfogható eredménye is van.
Belényesi László, az Energiaügyi Minisztérium európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára elmondta:
az IVSZ 997,94 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz Program keretében az IVSZ AI Kompetencia Központ létrehozása és működtetése című projekt megvalósítására.
A beruházás idén októberben indult, és várhatóan 2028 őszén zárul.