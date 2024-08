Akad még pár dolog, amit kínaiakkal építtetne meg Magyarország

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn hivatalában fogadta a Kínai Export-Import Bank vezérigazgatóját és elnök-helyettesét, Ren Shengjunt - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményben az MTI-t.

A szaktárca tájékoztatása szerint a felek áttekintették a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok legfontosabb területeit és a bank által finanszírozott Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének helyzetét. A tárgyaláson szó esett a lehetséges jövőbeni közös projektekről: a közlekedési infrastruktúra területén a V0 és a budapesti repülőtérre vezető vasútvonalakról, a magyar-szerb határátkelő-fejlesztéséről, illetve a Szerbiába vezető kőolajvezeték és az elektromosautó-töltő hálózat fejlesztésének lehetőségeiről.

A vasútfejlesztés különösen fontos szerepet játszik a nettó zéró kibocsátási célok elérésében, hiszen a jövőben már az elektromos autók szállítása során is meg kell felelni a nettó zéró kibocsátás követelményeinek, ami csak vasúti szállítással biztosítható - ismertetik a közleményben.

Pénzügyi téren is tárt karokkal várja Kínát a kormány

Nagy Márton kiemelte: Kína hazánk kiemelt gazdasági partnere, amely együttműködést a pénzügyi területen is tovább szükséges erősíteni. A legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon, jó esély mutatkozik arra, hogy ez a kör tovább bővüljön, így Magyarország pénzügyi téren is Kína kiemelt régiós partnere lehet. Megjegyezte: hazánk tovább erősíti a gazdaság találkozási pont szerepét, hogy itt kapcsolódjon össze a keleti és nyugati tőke, illetve a high-tech technológia, így a pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében az egyeztetések a jövőben is rendszeresek maradnak - tájékoztatott közleményében az NGM.