Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Makró

Akár 120 milliót is ad az állam egy új pályázat keretében

mfor.hu

Klasztereket fejlesztenének.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) új pályázati felhívással támogatja a hazai klaszterek működését és fejlődését, a 2026. március 12-én megjelent GINOP Plusz-1.1.6-25 „Minősített klasztermenedzsment szervezetek támogatása” című felhívás keretében az iparági vagy innovációs minősítéssel rendelkező klaszterek klasztermenedzsment szervezetei 20 millió és 120 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak – közölte a tárca csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a támogatás maximális intenzitása 85 százalék, amelyhez 25 százalék előleg is igényelhető, a projektek megvalósítására pedig legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázati konstrukció szorosan kapcsolódik a Magyarország 2030-ig szóló Klaszterfejlesztési Stratégiájához, amelynek egyik kiemelt intézkedése a klaszterek minősítési rendszerének megújítása. Ennek részeként 2025 februárjában jelent meg a GINOP Plusz 1.1.5-24 „Klaszter minősítés” című felhívás.

A minősítési eljárást a Nemzeti Fejlesztési Központ végzi, a jelentkező klaszterek az adottságaik és eredményeik alapján három kategóriába kerülhetnek: regisztrált klaszter, iparági klaszter vagy innovációs klaszter.

„A klaszterek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a hazai kis- és középvállalkozások együttműködésen alapuló módon erősítsék versenyképességüket és nemzetközi jelenlétüket. Az új támogatási konstrukció célja, hogy a minősített klasztermenedzsment szervezetek még hatékonyabban segítsék a vállalkozásokat a fejlődésben és a piacra lépésben” – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A közlemény szerint a támogatás az alábbi tevékenységekre fordítható: klasztermenedzsment szolgáltatások biztosítása a klasztertagok számára, információs technológia fejlesztése, képzések szervezése, eszközbeszerzés, nemzetközi piacra jutást támogató klasztermenedzsment szolgáltatások, tanácsadási tevékenységek, rendezvények és szakmai események szervezése és a projekt szakmai megvalósítását támogató egyéb tevékenységek.

A felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el, a támogatási kérelmek 2026. április 10-től nyújthatók be.

(MTI)

Nagyot hullámvasutazott csütörtökön az euró-forint árfolyam

Nem kapkodnak az emberek a kormány felújítási támogatásáért

Karácsony Gergely üzent: BKV-buszok bukkanhatnak fel a benzinkutakon

A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

