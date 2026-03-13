Akár 120 milliót is ad az állam egy új pályázat keretében

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) új pályázati felhívással támogatja a hazai klaszterek működését és fejlődését, a 2026. március 12-én megjelent GINOP Plusz-1.1.6-25 „Minősített klasztermenedzsment szervezetek támogatása” című felhívás keretében az iparági vagy innovációs minősítéssel rendelkező klaszterek klasztermenedzsment szervezetei 20 millió és 120 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak – közölte a tárca csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a támogatás maximális intenzitása 85 százalék, amelyhez 25 százalék előleg is igényelhető, a projektek megvalósítására pedig legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázati konstrukció szorosan kapcsolódik a Magyarország 2030-ig szóló Klaszterfejlesztési Stratégiájához, amelynek egyik kiemelt intézkedése a klaszterek minősítési rendszerének megújítása. Ennek részeként 2025 februárjában jelent meg a GINOP Plusz 1.1.5-24 „Klaszter minősítés” című felhívás.

A minősítési eljárást a Nemzeti Fejlesztési Központ végzi, a jelentkező klaszterek az adottságaik és eredményeik alapján három kategóriába kerülhetnek: regisztrált klaszter, iparági klaszter vagy innovációs klaszter.

„A klaszterek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a hazai kis- és középvállalkozások együttműködésen alapuló módon erősítsék versenyképességüket és nemzetközi jelenlétüket. Az új támogatási konstrukció célja, hogy a minősített klasztermenedzsment szervezetek még hatékonyabban segítsék a vállalkozásokat a fejlődésben és a piacra lépésben” – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A közlemény szerint a támogatás az alábbi tevékenységekre fordítható: klasztermenedzsment szolgáltatások biztosítása a klasztertagok számára, információs technológia fejlesztése, képzések szervezése, eszközbeszerzés, nemzetközi piacra jutást támogató klasztermenedzsment szolgáltatások, tanácsadási tevékenységek, rendezvények és szakmai események szervezése és a projekt szakmai megvalósítását támogató egyéb tevékenységek.

A felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el, a támogatási kérelmek 2026. április 10-től nyújthatók be.

(MTI)