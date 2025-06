Akár 120 milliót is kaphatnak a távhővel fűtők az államtól

A pályázati, a szolgáltatói és termékregisztrációs felhívások a pályázatkezelő honlapján érhetők el. Szolgáltatói regisztrációra irányuló kérelem 2026 végéig nyújtható be. A társasházak, lakásszövetkezetek pályázatait 2025. június 30-án 10 órától a rendelkezésre álló keretösszeg 120 százalékának eléréséig, de legkésőbb 2026. június 30-ig várják.

A program a támogatásra jogosult mintegy 410 ezer háztartás közel fele számára teremt lehetőséget korszerű mérési rendszerek kialakítására, saját forrás igénybevétele nélkül. A pályázat távolról leolvasható fűtési költségmegosztó eszközök beszerzéséhez és felszereléséhez, a meglévő készülékek cseréjéhez, távolról leolvashatóvá konfigurálásához biztosít állami hozzájárulást. A távhővel ellátott lakóépületek a rendszerhez szükséges adatgyűjtők telepítéséhez is igényelhetnek vissza nem térítendő forrást. Választható elemként támogatható még a termosztatikus radiátorszelepek és alsó elzáró szerelvények felszerelése – közölték.

Az ötmilliárd forintos keretösszegű kiírás a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételében segítheti a társasházakat és lakásszövetkezeteket. A 100 százalékos támogatás jóvoltából összesen akár 200 ezer háztartás fizethet majd a tényleges fogyasztása alapján, kevesebbet a távfűtésért. A felhívás mai meghirdetésével egyszerre indult meg a kivitelezők és a költségosztási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, a beszerelhető termékek listáinak összeállításához szükséges regisztráció is – tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményben hétfőn az MTI-vel.

És még kevesebbet is fizethet akár 200 ezer háztartás. Megjelentek az Energiaügyi Minisztérium pályázatának részletei.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!