Akár 200 milliós bírságot is kaphat az a bank, amelyik leszereli az ATM-eket

A rendelet előírja a bankoknak, hogy nem szüntethetik meg a már működő ATM-eket, valamint a fiókjaikban történő készpénzkifizetés lehetőségét is fent kell tartaniuk. Ha nem tesznek így, akkor komoly büntetésre számíthatnak, ugyanis

Hétfő éjszaka a Magyar Közlönyben jelent meg egy új kormányrendelet a bankautomaták szaporításával kapcsolatban. Ebben az áll, hogy a vidéki térségekben kiemelt fontossággal bír a készpénzhasználat, ezért alapvető fontosságú, hogy a már működő automata bankjegykiadó gépek ne szűnjenek meg. A rendeletben hivatkoznak még az orosz-ukrán háborúra és az „elhibázott brüsszeli szankciókra” is, eképpen: „A Kormány célja, hogy az ukrán–orosz háború miatt bevezetett, elhibázott brüsszeli szankciók ne vonják maguk után a lakosság készpénzellátásának zavarát.”

