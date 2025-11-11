1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

mfor.hu

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a tervezettnél magasabb költségvetési hiány miatt újabb intézkedésekre kényszerülhet a kormány. Az NGM egyik javaslata szerint a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadójának kulcsai 10 százalékra és 30 százalékra emelkednének az eddigi 8 százalékról és 20 százalékról, miközben az állampapírvásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne.

Az Erste szakértői szerint ez komoly érvágást jelentene az OTP számára.

„Ez egyelőre még csak az NGM javaslata, a kormány még nem döntött róla. Számításaink szerint 55-60 milliárd forintos adóteher növekedést jelent az OTP-nek, ami részvényenként körülbelül 200 forint évente, vagy a csoportszintű profit 5 százaléka”

- írják keddi hírlevelükben.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Véget ér a nagy leállás az Egyesült Államokban

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Árat csökkentettek: újra kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

