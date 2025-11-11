Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a tervezettnél magasabb költségvetési hiány miatt újabb intézkedésekre kényszerülhet a kormány. Az NGM egyik javaslata szerint a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadójának kulcsai 10 százalékra és 30 százalékra emelkednének az eddigi 8 százalékról és 20 százalékról, miközben az állampapírvásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne.

Az Erste szakértői szerint ez komoly érvágást jelentene az OTP számára.

„Ez egyelőre még csak az NGM javaslata, a kormány még nem döntött róla. Számításaink szerint 55-60 milliárd forintos adóteher növekedést jelent az OTP-nek, ami részvényenként körülbelül 200 forint évente, vagy a csoportszintű profit 5 százaléka”

- írják keddi hírlevelükben.