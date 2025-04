Akár jól is kijöhet Magyarország Trump vámháborújából?

Trump győzelme, majd a vártnál, előrejelzettnél is protekcionistább, az elképzeltnél is drasztikusabb karakterű ügyintézése már a 2025. április 2-án meghirdetett vámakciója előtt kezdett megjelenni a reálfolyamatokban – írja a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent cikkében Bod Péter Ákos. Hatása bizonyos mértékben belejátszott az európai ipar, és benne a magyar feldolgozóipar év eleji gyengélkedésébe, különösen a járműgyártást érintő prognosztizálható változások miatt.

A volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász szerint az euró világpénz szerepe is erősödik. Az amerikai dollárt övező politikai kockázatok mindig is jelentősek voltak, hiszen a dollár úgy világpénz, hogy közben egyetlen ország hazai valutája is. A Triffin-dilemmának nevezett ellentmondás mindig körülvette a dollárt: ha az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a tényleges hazai (amerikai) felelősségére koncentrál, akkor nem lehet tekintettel arra, hogy világpénz, amelynek értékállóságát a maga eszközeivel elő kellene segíteni. Másfelől persze a dollár széleskörű használata nagy anyagi előnyöket hoz az Egyesült Államoknak; a zöldhasú fizetőeszköz arányvesztése csökkenti az előnyöket is. A zavaros világhelyzetben az várható, hogy erősödik az euró jelentősége tranzakciós eszközként és megtakarítási eszközként egyaránt.

Számunkra ebből adódó következmény, hogy még inkább nemzeti érdekünk lenne a közös európai valuta de jure átvétele. A gyakorlatban már most is erősen euroizálódott a magyar gazdaság, hiszen az üzleti életben, a családi megtakarításokban jelentős az euró hányada, de a saját törékeny fizetőeszköz megléte egyre nagyobb hátrány, versenyképesség-rontó tényező.