Akár már a jövő héten megszülethet a megállapodás a minimálbérről

mfor.hu

Optimisták a felek.

Akár már a jövő héten létrejöhet a megállapodás a 2026. évi minimálbér- és garantált bérminimum emelés mértékéről – mondták el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) szerdai monitoring bizottsági ülését követően a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői.

A VKF munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői megegyeztek abban, hogy százalékos értéket egyelőre még nem mondanak. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára megfogalmazása szerint „az utolsó napokban vagyunk”, és nagyon jó esélyt lát arra, hogy egy héten belül megállapodjanak, mert nagyon közeliek az álláspontok.

Közeledik a bérmegállapodás
Fotó: Pixabay

A pontos százalékok ismertetése nélkül kiemelte, a munkaadók elmentek a falig, így mind a két minimális bértétel – a minimálbér és a garantált bérminimum – tekintetében is reálbér-növekedéssel lehet számolni, amennyiben sikerül megállapodniuk.

Közölte, a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának szervezetei – köztük a VOSZ is – még egyszer egyeztetnek a saját tagjaikkal. Beszámolója szerint tudomásul kellett venniük ugyanakkor, hogy nem lesz szociális hozzájárulási adó csökkentés.

A munkavállalói oldal is optimista

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke is megerősítette, nagyon közel vannak az álláspontok, a megállapodást akár már a jövő héten megköthetik.

Hozzátette, a következő napok arra szolgálnak, hogy a még bizonytalankodó szervezetek testületeiket visszakérdezzék, 1-1 százalékos elmozdulás elfogadása kérdéses még.


A szakszervezeti vezető úgy látja, ha a mostani, szerdai ülésen felmerült minimálbér- és garantált bérminimum emelés mértékét fogadják el véglegesnek, akkor is elérhető a garantált bérminimumot keresők körében a reálbéremelkedés, a minimálbért pedig közelíteni tudják a bruttó átlagkereset 50 százalékához.

Palkovics Imre rámutatott, a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodásban rögzített számokhoz képest a makromutatók megváltozása a felekből kikényszerített egy új megállapodást, ez lép majd érvénybe 2026-tól.

