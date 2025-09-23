Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

mfor.hu

Ahogy arra számítani lehetett, az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök 15 órakor ismerteti.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa keddi ülésén nem nyúlt a 6,5 százalékos jegybanki alapkamathoz, az Mfor Elemzői Konszenzusával összhangban.

Ez azt jelenti, hogy immár tizenkét hónapja, 2024 szeptembere óta változatlan az irányadó ráta.

Nem módosult se az egynapos jegybanki betét 5,5, se az egynapos fedezett hitel 7,5 százalékos mértéke.

A Monetáris Tanács döntéséről szokás szerint Varga Mihály, az MNB elnöke 15 órakor tart online sajtótájékoztatót, amelyről lapunk élőben beszámol.

A forint a kamatdöntés napját a főbb devizákkal szemben gyengébben kezdte az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedésben. Például az euró hét órakor 389,17 forinton állt, a dollárt 329,87 forinton jegyezték.

Az eurót a legolcsóbban kevéssel 9 óra előtt lehetett megvenni, 388,768 forintért, egy órával később viszont már csak 389,468-ért – ez volt a legdrágább szintje –, ám a kamatdöntés előtti percekben ismét a 389-es szint alatt cserélt gazdát.

A dollárral szemben hasonlóan mozgott a forint, délelőtt kilenc óra előtt 329,366-ra drágult a hazai fizetőeszköz, 330,336-ra, ám a kamatdöntést már ismét a 330-as szint alatt várta.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

Bár az inflációs mutató továbbra is a 3 százalékos jegybanki célsávon kívül van, és a szakértők többsége szerint még a jövő évben is csak közelíteni fog hozzá, a meglepően stabillá és viszonylag erőssé vált forint több lehetőséget is tartogat a Monetáris Tanácsnak. Matolcsy György alatt ez egyértelmű kamatvágást eredményezett volna, de Varga Mihály idejében más szelek fújnak. A keddi kamatdöntő ülés előtt itt a szeptemberi Mfor Elemzői Konszenzus.

