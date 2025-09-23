Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa keddi ülésén nem nyúlt a 6,5 százalékos jegybanki alapkamathoz, az Mfor Elemzői Konszenzusával összhangban.

Ez azt jelenti, hogy immár tizenkét hónapja, 2024 szeptembere óta változatlan az irányadó ráta.

Nem módosult se az egynapos jegybanki betét 5,5, se az egynapos fedezett hitel 7,5 százalékos mértéke.

A Monetáris Tanács döntéséről szokás szerint Varga Mihály, az MNB elnöke 15 órakor tart online sajtótájékoztatót, amelyről lapunk élőben beszámol.

A forint a kamatdöntés napját a főbb devizákkal szemben gyengébben kezdte az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedésben. Például az euró hét órakor 389,17 forinton állt, a dollárt 329,87 forinton jegyezték.

Az eurót a legolcsóbban kevéssel 9 óra előtt lehetett megvenni, 388,768 forintért, egy órával később viszont már csak 389,468-ért – ez volt a legdrágább szintje –, ám a kamatdöntés előtti percekben ismét a 389-es szint alatt cserélt gazdát.

A dollárral szemben hasonlóan mozgott a forint, délelőtt kilenc óra előtt 329,366-ra drágult a hazai fizetőeszköz, 330,336-ra, ám a kamatdöntést már ismét a 330-as szint alatt várta.