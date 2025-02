Akkor a jó hírre jöjjön egy rossz

• Ebben a hónapban élőállat, ipari héjastojás, műanyag alapanyagok és granulátumok, valamint papír kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acéltermékekből, fából, gőztömlőből, LED izzóból és madársalátából. Jelentősebb árcsökkenésről acéllemez, alumíniumöntvények, fehérjehordozók, kábel, kakaó alapú termékek, margarin, növényi alapanyagok, réz, valamint tejtermékek kapcsán számoltak be a válaszadók.

• A külpiaci mutatók közül az exportindex 50,0 alatt, az importindex 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban és a 2024-ben is folytatódott.

• A késztermékkészletek indexe januárban csökkent az előző hónaphoz képest, értéke a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag alattinak tekinthető, ez a kilencedik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet.

A foglalkoztatottsági index emelkedett, ám ebben a hónapban is zsugorodást mutat. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami e hónapban nagyobb, mint decemberben (46,8). Az indexérték a hetedik legalacsonyabb e havi érték.

Alacsonyabb a decemberi érték a sokéves átlagnál, de van egy-két pozitívum is.

Kapcsolódó cikk Nem jó, de nem is tragikus a friss magyar BMI? Alacsonyabb a decemberi érték a sokéves átlagnál, de van egy-két pozitívum is.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított januári értéke: 49,8. A korábbi január havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,7) és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát is alulmúlja (51,6). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. A részindexek közül öt-öt index áll a zsugorodási, illetve a bővülési tartományban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!