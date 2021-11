Akkor is elhurcolnak, ha hetven éves vagy, és levágták a lábad

Az eddiginél is rémisztőbb fordulatot vett az etiópiai polgárháború. A tigrinya lázadók csapatainak előretörésére válaszul a kormány szükségállapotot hirdetett, majd erre hivatkozva elkezdte tömegesen bebörtönözni a népcsoporthoz tartozó kisebbséget fővárosban. A fogdák már megteltek, az elhurcolt tigrinyákat most már raktárakba is zsúfolják. Az Amnesty International emberi jogi katasztrófától tart.