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Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok Mol

Akkora a baj, hogy az emelkedő benzinár már nem is aggasztja az embereket

Király Béla
Király Béla

Az elmúlt és az előttünk álló napok olyan extrém időjárási viszonyokat teremtettek, amely miatt a hazai közfigyelem a lehetséges áram- és vízkorlátozásokra fókuszált. Így az üzemanyagok áráról kevesebb szó esik, pedig, mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írásából kiderül, itt is érdekes dolgok történnek.

Ahogy a kőolaj drágult, úgy kúsztak felfele a hazai üzemanyagárak is. Más kérdés, hogy a Brent árfolyama – miközben emelkedett – meglehetősen csapkodó volt. A hét legelején még hordónként 88 dollár körül járt, majd az állítólagos amerikai-iráni tárgyalások hírére az árfolyam lezuhant 80 dollárig. Innen aztán elsősorban a továbbra is forrongó közel-keleti helyzet miatt a hét második felében szép lassan ismét a 88 dolláros szintig kúszott fel. Az üzemanyagárak ezt a csapkodás nem követték, és a hazai kutakon összességében véve csak mérsékelt áremelkedés volt.

Megint olcsó lett a magyar dízel

Noha hétről-hétre azt írjuk, hogy az Európai Unió országaiban hasonló irányba mozognak az árak, ennek mértéke időlegesen eltérhet. Így az egyes országokban jellemző árak sorrendje is folyamatosan változik. Az egyes országok átlagárait összehasonlító Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 7 olyan ország volt, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet tankolni. Ez egyébként ugyanannyi, mint egy héttel korábban.

Mindez azt jelenti egyébként, hogy Közép-Európában a magyar árak pozíciója nem változott. Három olyan ország van a régióban, ahol a magyarországinál alacsonyabb árakat találhatunk. Ráadásul a környező országokra leszűkítve a listát, azt tapasztalhatjuk, hogy ugyan az olcsóbbak között vagyunk. de az idézett uniós statisztika szerint Szlovéniában és Horvátországban is alacsonyabbak az árak a szomszédos országok közül.

A Weekly Oil Bulletin rangsorában a gázolajnál még jobb a magyar árak pozíciója. Ennél az üzemanyagnál ráadásul javult a helyezés. Ezúttal csak három olyan országot találhatunk a listán, ahol a hazainál alacsonyabbak az árak.

Ha a közép-európai, illetve a szomszédos országok árait vetjük össze, akkor azt mondhatjuk, hogy jól jártak a magyar autósok. A régióban ugyanis csupán Bulgáriában találnak olcsóbb gázolajat. A szomszédos országokkal összevetve pedig a magyar árak bizonyultak a legalacsonyabbnak.

Célegyenesben a Dunai Finomító javítása

A hazai ellátás szempontjából jó hír, hogy a Mol szerint hamarosan befejeződik a százhalombattai finomító javítása. Mint arról a vállalat a napokban beszámolt, a Dunai Finomító 2025 októberében megsérült AV3-as nyersolaj-desztilláló üzemének helyreállítása a tervek szerint 2026 szeptemberének végére befejeződhet, ezt követően pedig a finomító ismét teljes kapacitással működhet.

A hír azért különösen örvendetes, mert a Dunai Finomító Magyarország egyetlen nagyobb teljesítményű finomítója, amely normál körülmények között a hazai benzin- és dízeligény jelentős részét fedezi. Az AV3 egység kiesése miatt a Mol hónapok óta csökkentett kapacitással dolgozik, a társaság korábbi közleménye szerint átlagosan mintegy 30 százalékos termeléskieséssel számoltak a javítás idejére. A hiányzó mennyiséget részben a szintén a Mol-csoporthoz tartozó pozsonyi finomítóból, részben importbeszerzésekkel és félkész termékek nagyobb arányú feldolgozásával pótolják.

Az olaj-, illetve kifejezetten az üzemanyagpiacon komoly feszültségek vannak, elég arra emlékeztetni, hogy a háborús károk miatt még Oroszország is exportra szorult, így az a tény, hogy a finomítói kapacitás nagyjából fedezi a hazai igényeket egyértelműen pozitívum.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a javítás elkészülte nem az árakat csökkenti, hanem az ellátásbiztonságot javítja. A magyar nagykereskedelmi árakat ugyanis a Brent olaj ára, a finomítói árrések, a forint–dollár árfolyam, valamint az adók határozzák meg.

Merre tovább?

A szakértők szerint a Brent ára továbbra is meglehetősen hektikusan alakulhat. Hogy merre mozdul, azt több tényező is befolyásolta, illetve fogja az előttünk álló héten. Egyrészt az OPEC+ országok termelési korlátozásai továbbra is éreztetik hatásukat, ami támaszt ad az árfolyamnak. Másrészt az Egyesült Államokból érkezett készletadatok a vártnál nagyobb készletnövekedést mutattak, ami lefelé ható nyomást gyakorolt az árakra. Továbbá Kína gazdasági kilátásai, illetve az ottani kereslet alakulása is befolyásolta a piaci hangulatot. A szakértők kiemelték, hogy a geopolitikai feszültségek – különösen a Közel-Keleten – továbbra is hordoznak kockázatot, ami hirtelen árfolyam-emelkedést is okozhat.

Ha emelkedő olajár jön, akkor az üzemanyagok is drágulni fognak. A jelenlegi piaci folyamatokat és a forint-dollár árfolyam alakulását figyelembe véve a fentiek miatt a következő héten további kisebb áremelkedés várható. A Brent olaj ára ugyan nem mutatott jelentős elmozdulást, de a forint gyengülése és a nemzetközi jegyzésárak emelkedése miatt valószínű, hogy a benzinkutakon néhány forintos drágulás következik be.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

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