Akkora a balhé az MNB-alapítványok körül, hogy a forint is beleremeghet?

Az a faramuci helyzet is előállt, hogy a PADME szerint az ÁSZ a magántőkealapok és befektetési alapok kérdésében elfogult és megalapozatlan módon a nemzetközi kritikákat ismétli, ezzel pedig „szembemegy a Magyar Kormány magántőkealapokkal és befektetési alapokkal kapcsolatban mindenkor képviselt álláspontjával”.

A Neumann János Egyetem Alapítványa „jelentős kárt” okozva fektette be a közpénzt az MNB alapítványának pénzét kezelő cégbe – állítja a jelentés.

- állította a március 19-én mégiscsak nyilvánosságra hozott jelentéshez fűzött kommentárjában a PADME, de többek között üzleti titoktra, az információszabadságról szóló törvényre, tőzsdei bennfentes információnak minősülő adatok védelmére, a magánélet védelmére, harmadik félként megjelenő befektetők üzleti érdekeinek védelmére is hivatkoztak annak érdekében, hogy az ÁSZ ne hozza nyilvánosságra a jelentését.

„A jelentéstervezetben foglalt megállapítások az MNB-t érintő érintettsége miatt a jelentés nyilvánosságra hozatala akár súlyosan befolyásolhatja Magyarország nemzetközi megítélését és kormányközi kapcsolatait is, valamint Magyarország nemzetbiztonsági érdekét sértheti, kiemelt figyelemmel az ország törvényes rendjének védelmébe vetett bizalom megtörése esetén”

