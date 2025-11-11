2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró A költségvetés helyzete Bankok, bankrendszer, takarékok Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

mfor.hu

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

Egy háttérbeszélgetésen arról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy az idei, illetve a jövő évre vonatkozó hiánycélt is megemelik, 5 százalékra (idén 4,1 százalékról).

A 2026-os pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal emelkedik 5445 milliárd forintra az eredeti tervekhez képest, ezt a többletfinanszírozási igényt várhatóan devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány 2026 elején. 

De ahhoz is újabb intézkedésekre van szükség, hogy ez a megemelt cél tartható legyen. A hiánycél tartása érdekében a minisztérium két főbb intézkedést javasol: zárolják a 192 milliárd forintos általános tartalékot, és megduplázná a banki extraprofitadót 185 milliárd forintról 370 milliárd forintra. Az NGM javaslata szerint a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadójának kulcsai 10 százalékra és 30 százalékra emelkednének az eddigi 8 százalékról és 20 százalékról, miközben az állampapírvásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne.

A változások gazdasági indoka a tervezettnél gyengébb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés, magasabb infláció) és az új gazdaságpolitikai intézkedések (nyugdíjkifizetések, adócsökkentések, lakásprogramok). A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre csak minisztériumi javaslatok, a kormány még nem döntött róluk.

Nagy Márton azt is elmondta: idén 0,5 százalékos lehet a GDP-növekedés, jövőre 3,1. Emlékezetes, eredetileg 3 és 6 százalék közötti növekedést ígértek 2025-re.

(Equilor, HVG)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

Elege lett az OTP-nek, alkotmányjogi panaszt tett

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Árat csökkentettek: újra kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

Ázsiai jegybankkal írt alá együttműködést Varga Mihály

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Zsiday Viktor: „Az Orbán-Trump pénzügyi csomagnak csak végveszélyben van jelentősége”

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168