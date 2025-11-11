Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Egy háttérbeszélgetésen arról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy az idei, illetve a jövő évre vonatkozó hiánycélt is megemelik, 5 százalékra (idén 4,1 százalékról).

A 2026-os pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal emelkedik 5445 milliárd forintra az eredeti tervekhez képest, ezt a többletfinanszírozási igényt várhatóan devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány 2026 elején.

De ahhoz is újabb intézkedésekre van szükség, hogy ez a megemelt cél tartható legyen. A hiánycél tartása érdekében a minisztérium két főbb intézkedést javasol: zárolják a 192 milliárd forintos általános tartalékot, és megduplázná a banki extraprofitadót 185 milliárd forintról 370 milliárd forintra. Az NGM javaslata szerint a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadójának kulcsai 10 százalékra és 30 százalékra emelkednének az eddigi 8 százalékról és 20 százalékról, miközben az állampapírvásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne.

A változások gazdasági indoka a tervezettnél gyengébb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés, magasabb infláció) és az új gazdaságpolitikai intézkedések (nyugdíjkifizetések, adócsökkentések, lakásprogramok). A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre csak minisztériumi javaslatok, a kormány még nem döntött róluk.

Nagy Márton azt is elmondta: idén 0,5 százalékos lehet a GDP-növekedés, jövőre 3,1. Emlékezetes, eredetileg 3 és 6 százalék közötti növekedést ígértek 2025-re.

(Equilor, HVG)