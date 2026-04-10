2p
Makró Államháztartás Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

mfor.hu

Az idei költségvetési hiánycél 81 százalékát teszi ki az év első három hónapjában összeadódott deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a költségvetés stabil.

„Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, a magyar családokat és vállalkozásokat támogató programok finanszírozása biztosított” – írja az Mfornak is küldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A 444 azonban felhívja a figyelmet, hogy idén márciusra akkorára emelkedett az államháztartási hiány, ami tavaly november végéig sem jött össze. A márciusi 1313,6 milliárd forinttal összesen 3420,4 milliárdnál tart az idei hiány, mindkét összeg rekordmértékű. „Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel. Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései” – írja a minisztérium.

A március végére öszeszedett deficit az eredeti, költségvetési törvényben rögzített éves hiánycélnak a 81 százalékát teszi ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium két hét múlva teszi közzé a részletes jelentést, amiből kiderül, miből áll össze a tetemes összeg. A tavalyi évvel összevetve idén többletkiadásnak számít

  • a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések(utóbbi kamattámogatása most márciusban jelent meg először költségvetési kiadásként),
  • az állami beruházási fejezetek kiadásai, elsősorban a közútfejlesztések jóval magasabb összegben teljesültek,
  • és nagyobb összegben utaltak ki uniós kiadásokat is; ezek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

A kormány az EDP-jelentésében – amit évente kétszer, tavasszal és ősszel kell elküldenie az EU-nak – 4745 milliárdos hiánycélt rögzített forintot. Ha ehhez mérjük a jelenlegi állapotot, akkor sem sokkal jobb a helyzet, hiszen az éves cél 72 százalékát hozták össze három hónap alatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Sokaknak fog fájni, hogy mit nyitott meg Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Kis csúszással, de befejezték a budai villa átalakítását, így nem volt akadálya, hogy elkezdődjön bent a munka.

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

Megugrottak az olajárak, nincs elég politikai támogatottsága az ötletnek – ezzel indokolta az Európai Bizottság, hogy nem április közepén mutatják be az orosz olaj importtilalmáról szóló rendelettervet. A halasztás egyértelműen Magyarország és Szlovákia pozícióját erősíti. 

Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

A dízel piaci ára bruttó 25 forinttal csökken szombattól, a benziné pedig bruttó 9 forinttal. Előbbi piaci ára várhatóan 800 forint alá csökken ezzel, a benziné már pénteken is 700 forint alá esett.

Újabb gigantikus összeget helyezett át a kormány a Rezsivédelmi Alapból

2026 első fél évében több mint 400 milliárd forinttal kell kipótolni a közműszolgáltatókat a csökkentett rezsidíjak ellenében. Ezúttal 93,2 milliárd forintot kapnak.

Publicus: beindult a várható győzteshez húzás a magyar választóknál

52-39 a Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak aránya a Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez a különbség a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozik, a teljes népességben 38-29 az állás a Tisza javára.

Rosszabbul élünk, mint négy éve – ezt ma nem a politikusok mondják, hanem az emberek

A 21 Kutatóközpont felméréséből kiderül, főleg a fiatalok érzik, hogy romlott az éleminőségük 2022 és 2026 között.

Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint, a legnagyobb mértékben a dollárral szemben.

Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

A Political Capital szociológus alapítója az április 8-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 95. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Nagyon rossz ötlet, ha díjat szednének a Hormuzi-szorosban?

Megszólalt az ENSZ hajózási ügynöksége.

Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG