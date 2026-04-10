Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

„Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, a magyar családokat és vállalkozásokat támogató programok finanszírozása biztosított” – írja az Mfornak is küldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A 444 azonban felhívja a figyelmet, hogy idén márciusra akkorára emelkedett az államháztartási hiány, ami tavaly november végéig sem jött össze. A márciusi 1313,6 milliárd forinttal összesen 3420,4 milliárdnál tart az idei hiány, mindkét összeg rekordmértékű. „Márciusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 831,2 milliárd forintos deficittel. Az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései” – írja a minisztérium.

A március végére öszeszedett deficit az eredeti, költségvetési törvényben rögzített éves hiánycélnak a 81 százalékát teszi ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium két hét múlva teszi közzé a részletes jelentést, amiből kiderül, miből áll össze a tetemes összeg. A tavalyi évvel összevetve idén többletkiadásnak számít

a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések(utóbbi kamattámogatása most márciusban jelent meg először költségvetési kiadásként),

az állami beruházási fejezetek kiadásai, elsősorban a közútfejlesztések jóval magasabb összegben teljesültek,

és nagyobb összegben utaltak ki uniós kiadásokat is; ezek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

A kormány az EDP-jelentésében – amit évente kétszer, tavasszal és ősszel kell elküldenie az EU-nak – 4745 milliárdos hiánycélt rögzített forintot. Ha ehhez mérjük a jelenlegi állapotot, akkor sem sokkal jobb a helyzet, hiszen az éves cél 72 százalékát hozták össze három hónap alatt.