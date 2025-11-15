Akkora találatot vittek be az ukránok az oroszoknak, hogy az egész világnak fáj

A pénteki ukrán támadás nyomán felfüggesztették a legfontosabb fekete-tengeri orosz kikötővárosból Novorosszijszkból történő olajexportot. Ennek volumene napi 2,2 millió hordót tett ki – ez a világ olajkereskedelmének 2 százaléka. A hírek nyomán az olaj viágpiaci ára is mintegy 2 százalékot emelkedett pénteken – írja a Reuters.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint több különböző csapásrmérő drón mellett Neptune cirkálórakétákat is bevetettek a csapás során, amelynek célja „az orosz agresszor katonai és gazdasági potenciáljának csökkentése” volt.

Az orosz olajvezetékeket üzemeltető Transznyeftnek is fel kellett függeszteni a kikötőbe olajat szállító vezetékének működését a Reuters forrásai szerint.

Ukraine unleashed a wave of drone strikes overnight, targeting key Russian infrastructure. In Novorossiysk, multiple explosions hit the Sheskharis oil terminal and nearby coastal facilities, sparking major fires. S-300/400 air defense positions were also struck.



In Saratov, a… pic.twitter.com/VXYy78YJ5s — NOELREPORTS (@NOELreports) November 14, 2025

Ukrán tájékoztatás szerint egy S-400-as orosz légvédelmi rendszert is csapás ért a kikötővárosban, illetve robbanás történt egy rakétákat tároló raktárban is.

A novorosszijszki Seskarisz terminál októberi forgalma napi 3,22 millió tonna, azaz 761 ezer hordó volt, az év első tíz hónapjában. A Reuters forrásai szerint a támadásban a terminál két kikötőállását érte közvetlen találat, illetve károkat szenvedett egy a kikötőben horgonyzó, Sierra Leone-i zászló alatt hajózó tanker is.

A helyi hatóságok szerint az olajterminálban tomboló tüzet sikerült megfékezni.

A város számos pontjáról érkeztek beszámolók károkról, amelyeket részben lezuhanó törmelékek okozhattak.