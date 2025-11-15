2p
Makró Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Akkora találatot vittek be az ukránok az oroszoknak, hogy az egész világnak fáj

mfor.hu

Leállt az olajexport az orosz kikötőből.

A pénteki ukrán támadás nyomán felfüggesztették a legfontosabb fekete-tengeri orosz kikötővárosból Novorosszijszkból történő olajexportot. Ennek volumene napi 2,2 millió hordót tett ki – ez a világ olajkereskedelmének 2 százaléka. A hírek nyomán az olaj viágpiaci ára is mintegy 2 százalékot emelkedett pénteken – írja a Reuters.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint több különböző csapásrmérő drón mellett Neptune cirkálórakétákat is bevetettek a csapás során, amelynek célja „az orosz agresszor katonai és gazdasági potenciáljának csökkentése” volt.

Az orosz olajvezetékeket üzemeltető Transznyeftnek is fel kellett függeszteni a kikötőbe olajat szállító vezetékének működését a Reuters forrásai szerint.

Ukrán tájékoztatás szerint egy S-400-as orosz légvédelmi rendszert is csapás ért a kikötővárosban, illetve robbanás történt egy rakétákat tároló raktárban is. 

A novorosszijszki Seskarisz terminál októberi forgalma napi 3,22 millió tonna, azaz 761 ezer hordó volt, az év első tíz hónapjában. A Reuters forrásai szerint a támadásban a terminál két kikötőállását érte közvetlen találat, illetve károkat szenvedett egy a kikötőben horgonyzó, Sierra Leone-i zászló alatt hajózó tanker is.

A helyi hatóságok szerint az olajterminálban tomboló tüzet sikerült megfékezni.

A város számos pontjáról érkeztek beszámolók károkról, amelyeket részben lezuhanó törmelékek okozhattak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megijedt Trump az inflációtól?

Megijedt Trump az inflációtól?

Itt a nagy hátraarc.

Nagy változásokra ébredtünk az Otthon Startban

Nagy változásokra ébredtünk az Otthon Startban

Fontos pontokon változnak a szabályok.

Megáll végre az áremelkedés a benzinkutakon?

Megáll végre az áremelkedés a benzinkutakon?

A gázolaj továbbra is sokat drágult a hazai töltőállomásokon, miközben az olajár továbbra is stagnál. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint a finomított termékek erőteljes drágulása tetőzni látszik, így abban bízhatunk, hogy ez a magyar kutakon is érvényesül.

Itt vannak a friss GDP-adatok: Magyarország az uniós lista hátsó felében

Itt vannak a friss GDP-adatok: Magyarország az uniós lista hátsó felében

A magyar gazdaság harmadik negyedéves stagnálása hasonlít a németországi adathoz, négy uniós tagállam pedig recesszióba fordult július és szeptember között.

Távolodik a 330-tól a dollár, de így sem zárta rosszul a hetet a forint

Távolodik a 330-tól a dollár, de így sem zárta rosszul a hetet a forint

A pénteket még 330,07-es szinten indította a dollár-forint árfolyam, a nap végére viszont gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Itt az uniós chipsadó terve Várhelyi Olivér vezetésével

Itt az uniós chipsadó terve Várhelyi Olivér vezetésével

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében megadóztatná az EU az ultrafeldolgozott élelmiszereket és a boltokban kapható alkoholos koktélokat.

A Tisza szakpolitikusa elmondta, mire jó, és mire nem jó az amerikai védőpajzs

A Tisza szakpolitikusa elmondta, mire jó, és mire nem jó az amerikai védőpajzs

Kármán András szerint az amerikai pénzügyi védőpajzs segíthet visszatartani a forintot veszélyeztető esetleges spekulációt. A befagyasztott uniós forrásokat azonban nem helyettesíti, és fejlesztésre, vagy a költségvetési hiány finanszírozására sem lehet fordítani.

Nyugdíjszakértő tisztázta a gyökeres változásról szóló álhíreket

Nyugdíjszakértő tisztázta a gyökeres változásról szóló álhíreket

Sokan olvashatták, hogy 2026-tól átalakul a magyar nyugdíjrendszer, de mint kiderült, ebből semmi nem igaz. A korhatár is marad, és a Nők40 is folytatódik.

Változtat a kormány a CSOK Plusz feltételein

Változtat a kormány a CSOK Plusz feltételein

Eddig csak legfeljebb 40 éves nők vehették igénybe a hitelkonstrukciót, most a 41 év felettieket is megcélozzák.

Egyre biztosabb: lepipált minket a „hanyatló Nyugat”

Egyre biztosabb: lepipált minket a „hanyatló Nyugat”

A második becslés is megerősítette, hogy éves szinten és havi alapon is nőtt az euróövezet és az Európai Unió gazdasága.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168