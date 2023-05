Akkora ütést vihetnek be Zelenszkijék, hogy a magyar autósok is megérzik majd

Az Index.hu vette észre ukrán sajtóhírekben, hogy a Transznyeft közlése szerint Kijev június elsejétől várhatóan 25 százalékkal, tonnánként 17 euróra (6357 forint) emeli a Magyarországra és Szlovákiába irányuló nyersolajszállítás díját.

A cikk emlékeztet, hogy a napokon belül esedékes emelés idén már a második lenne, ugyanis az ukránok már januárban is emeltek egyszer, akkor 18,3 százalékkal. A portál szerint olyan információk is keringenek, hogy augusztus 1-jén újabb emelés jöhet, további 23,5 százalékkal, azaz néhány hónapon belül akár 21 euró/tonnára (7851 forint) is emelkedhet a díj. Ukrajna korábban az ország energetikai infrastruktúrájának erodációjával indokolta az emelését.

Az Index.hu végül emlékeztet, hogy a Barátság kőolajvezeték a világ egyik leghosszabb nyersolajszállító infrastruktúrája, amely mintegy 4000 kilométeren keresztül szállít olajat Oroszországból, és több országot is érint, valamint számos finomítót is a vezetéken keresztül táplálnak. A drágulás már csak azért is rendkívül kellemetlen, mert a Mol számtalanszor hangsúlyozta, hogy a finomítókat nem lehet csak úgy átállítani egyik napról a másikra, ezeknek a fejlesztéseknek rendkívül magas a költségvonzata.

(Index.hu)