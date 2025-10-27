Akkumulátortemető leszünk, vagy ránk mosolyoghat a szerencse?

Az évek óta vergődő magyar ipar jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy megtérülhetnek-e azok a kínai akkumulátor-beruházások, amiket az elmúlt időszakban előszeretettel csábított a kormány Magyarországra? Rövidtávon a válasz egyértelmű nem, amit makroszinten is visszaigazolva láthatunk, és az adott vállalatok terveit böngészve is könnyen megerősíthetünk – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A teljes cikk kitér arra, hogy az Európai Unióban a kínai akkumulátorgyártó CATL, illetve a Stellantis közös, spanyolországi beruházása kapcsán erősödtek fel igazán az ilyen típusú üzemekkel szembeni kritikák. Kevés helyi dolgozó, és beszállító, a kínai technológiai transzfer teljes hiánya: ezek az aggályok Magyarországon is megvannak, kiegészülve még néhány vitás ponttal.

A kínai beruházások csak tovább erősítik a Németországgal szembeni gazdasági függőségünket. Az elektromosautó iparágban tapasztalható kereslethiány, a szabályozói klíma változása és az amerikai vámok pedig nemhogy kérdő, inkább felkiáltójeleket tesznek a magyar kormány akkumulátorgyárak iránti elköteleződése mellé.