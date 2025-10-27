Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Akkumulátortemető leszünk, vagy ránk mosolyoghat a szerencse?

Imre Lőrinc

Magyarország a méreteihez képest irreálisan előkelő helyen, a harmadik pozícióban szerepel globálisan a lítium-ion akkumulátorokat gyártó országok ranglistáján. Az elmúlt években záporoztak hazánkba a kínai beruházások, amik egyelőre leginkább a termelés elindításának folyamatos halasztásával és a környezetvédelmi aggályok felerősödésével hívták fel magukra a figyelmet. Eközben elsőre paradox módon tovább növekszik a német gazdasággal szembeni kitettségünk.

Az évek óta vergődő magyar ipar jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy megtérülhetnek-e azok a kínai akkumulátor-beruházások, amiket az elmúlt időszakban előszeretettel csábított a kormány Magyarországra? Rövidtávon a válasz egyértelmű nem, amit makroszinten is visszaigazolva láthatunk, és az adott vállalatok terveit böngészve is könnyen megerősíthetünk – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A teljes cikk kitér arra, hogy az Európai Unióban a kínai akkumulátorgyártó CATL, illetve a Stellantis közös, spanyolországi beruházása kapcsán erősödtek fel igazán az ilyen típusú üzemekkel szembeni kritikák. Kevés helyi dolgozó, és beszállító, a kínai technológiai transzfer teljes hiánya: ezek az aggályok Magyarországon is megvannak, kiegészülve még néhány vitás ponttal.

A kínai beruházások csak tovább erősítik a Németországgal szembeni gazdasági függőségünket. Az elektromosautó iparágban tapasztalható kereslethiány, a szabályozói klíma változása és az amerikai vámok pedig nemhogy kérdő, inkább felkiáltójeleket tesznek a magyar kormány akkumulátorgyárak iránti elköteleződése mellé.

Az elmúlt hetekben nyomott olajárat láthattunk, az utóbbi napokban viszont megugrott a tőzsdei jegyzés. Ennek hátterében a friss amerikai szankciók állnak, amelyek orosz olajvállalatokat sújtanak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint emiatt az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indulhatnak.

