Aknát helyezett el vagy gesztust tett a leköszönő Orbán-kormány az utódjának?

A májusban felálló Tisza-kormány első teendői közé tartozhat, hogy döntsön az elődjétől örökölt hatósági intézkedésekről (árrésstop, kamatstop, védett árak), amelyeket az Orbán-kabinet már a választások után határozatlan idejűekké tett. Erről beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Emellett pedig arról is kifejtette a véleményét, sikerrel járhat-e az új kormány unióspénz-megszerző missziója.

A választások elvesztését követő első letargiából felocsúdva az Orbán-kormány gyorsan döntött arról, hogy a korábban határozott időre szóló és többször is meghosszabbított hatósági beavatkozásokat korlátan idejűekké teszi. Így a Magyar Közlönyben április közepén megjelent rendelet szerint az egyes élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop, illetve az üzemanyagoknál a védett árak (benzinnél 595, gázolajnál 615 forint) nem május 31-én, a kamatstop pedig nem június 30-án fut ki, hanem határozatlan ideig lesznek érvényben. 

Általában nem jó az optikája annak, ha egy, a távozásának már biztos tudatában lévő kormány az utolsó pillanatokban még viszonylag nagy horderejű döntéseket hoz. Márpedig ilyennek tekinthetők a Fidesz népszerűségének fokozása céljából bevezetett stopokra vonatkozó rendeletek átszabása.

Ám ez esetben még az is meglehet, hogy a távozó kormány gesztust kívánt gyakorolni, kifejezvén, hogy már az utódjára bízza a döntést. Hiszen ugyan a mostani állás szerint a Tisza-kormány az új Országgyűlés május 9-ére meghirdetett alakuló ülése után már szinte azonnal felállhat, nem biztos, hogy egyből rendeleteket is tud majd alkotni. Márpedig az csak jó, ha a gazdasági szereplők nem egy határidő előtt néhány nappal értesülnek egy változásról. A határidők eltörlésével tehát időt adhattak Orbán Viktorék Magyar Péteréknek, hogy viszonylag nyugodtabban eldöntsék, mit szeretnének tenni az  árstopokkal.

Az árrésstop és a kamatstop eltörlése nem is lehet kérdés – jelentette ki lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfői műsorában. Az árrésstop hátrányait már gyakorlatilag a bevezetése óta rendre felhozza a szakma – elég csak a kisboltok tönkretételére utalni. A kamatstopról meg mindent elmond, hogy az Orbán által nyilvánvalóan választási célzattal bedobott adat, azaz mintegy 300 ezer család helyett a Magyar Nemzeti Bank tavaly decemberi adatai szerint alig 21 ezer család sínylené meg e védőháló levágását.

A védett árak helyzete már más. Az kétségtelen, hogy a keddtől érvényes piaci (a benzinnél 667, a gázolajnál 697 forintos) átlagárakat sokan nem tudnák megfizetni, ezért akár indokolt is lehet az alacsonyabb árak fenntartása. Csakhogy ez ellátási zavarokhoz vezethet, ennek jelei már érzékelhetők, a  stratégiai üzemanyagtartalékok történelmi mélypontra zuhantak, április 9-én benzinből mindössze 14, gázolajból 24 napra elegendő maradt az országban.

Így inkább a védett árak eltörlése, a piaci viszonyok érvényesítése lehetne a megoldás. Aminek következtében ugyan sokan kénytelenek lennének letenni az autójukat, de azokon, akik esetében a munkavégzés vagy az egészségi állapot miatt elengedhetetlen lenne a járművek használata, célzott állami támogatásokkal kellene segíteni – mondta az Mfor főszerkesztője.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni, a műsorvezető M. Szűcs Péter:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

Fontos döntést hozott a Moody's

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

Keddtől nagyot változnak az árak.

Orbán Viktorék bicskája beletört, a Tisza most ismét megpróbálhatja a vidék fellendítését

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Nem halad a Mol szerbiai nagybevásárlása, kivárnak a felek

Mindenki szeretne jobb üzletet kötni.

Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Nem tetszik az új szabályozás Kínának.

Mit üzennek Varga Mihályék Magyar Péter kormányának?

Hiába a forint erősödése, a választásokat követő optimizmus, az alacsony infláció, a nemzetközi helyzet, a közel-keleti háború és az ebből eredő energiaválság miatt még áprilisban sem várható újabb kamatvágás a Magyar Nemzeti Bank részéről. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők részletesen kifejtették, milyen hatással lehet az új kormányzatnak az uniós források felszabadítására és az euró bevezetésére vonatkozó terve a reálgazdaságra, illetve felvázolták a Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatos egyes forgatókönyvek adta lehetőségeket is.

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Nem várnak a kormányalakításig ők sem, már előtte folytatnák a munkát.

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

A jelenlegi két és fél óráról másfél órára csökkentené a Szeged és Budapest közötti menetidőt a vasúton a Tisza Párt. Ehhez a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti, gyenge láncszemként értékelt vonalat kellene felújítani, az ügy már évek óta húzódik.

