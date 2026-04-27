Aknát helyezett el vagy gesztust tett a leköszönő Orbán-kormány az utódjának?

A választások elvesztését követő első letargiából felocsúdva az Orbán-kormány gyorsan döntött arról, hogy a korábban határozott időre szóló és többször is meghosszabbított hatósági beavatkozásokat korlátan idejűekké teszi. Így a Magyar Közlönyben április közepén megjelent rendelet szerint az egyes élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop, illetve az üzemanyagoknál a védett árak (benzinnél 595, gázolajnál 615 forint) nem május 31-én, a kamatstop pedig nem június 30-án fut ki, hanem határozatlan ideig lesznek érvényben.

Általában nem jó az optikája annak, ha egy, a távozásának már biztos tudatában lévő kormány az utolsó pillanatokban még viszonylag nagy horderejű döntéseket hoz. Márpedig ilyennek tekinthetők a Fidesz népszerűségének fokozása céljából bevezetett stopokra vonatkozó rendeletek átszabása.

Ám ez esetben még az is meglehet, hogy a távozó kormány gesztust kívánt gyakorolni, kifejezvén, hogy már az utódjára bízza a döntést. Hiszen ugyan a mostani állás szerint a Tisza-kormány az új Országgyűlés május 9-ére meghirdetett alakuló ülése után már szinte azonnal felállhat, nem biztos, hogy egyből rendeleteket is tud majd alkotni. Márpedig az csak jó, ha a gazdasági szereplők nem egy határidő előtt néhány nappal értesülnek egy változásról. A határidők eltörlésével tehát időt adhattak Orbán Viktorék Magyar Péteréknek, hogy viszonylag nyugodtabban eldöntsék, mit szeretnének tenni az árstopokkal.

Az árrésstop és a kamatstop eltörlése nem is lehet kérdés – jelentette ki lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfői műsorában. Az árrésstop hátrányait már gyakorlatilag a bevezetése óta rendre felhozza a szakma – elég csak a kisboltok tönkretételére utalni. A kamatstopról meg mindent elmond, hogy az Orbán által nyilvánvalóan választási célzattal bedobott adat, azaz mintegy 300 ezer család helyett a Magyar Nemzeti Bank tavaly decemberi adatai szerint alig 21 ezer család sínylené meg e védőháló levágását.

A védett árak helyzete már más. Az kétségtelen, hogy a keddtől érvényes piaci (a benzinnél 667, a gázolajnál 697 forintos) átlagárakat sokan nem tudnák megfizetni, ezért akár indokolt is lehet az alacsonyabb árak fenntartása. Csakhogy ez ellátási zavarokhoz vezethet, ennek jelei már érzékelhetők, a stratégiai üzemanyagtartalékok történelmi mélypontra zuhantak, április 9-én benzinből mindössze 14, gázolajból 24 napra elegendő maradt az országban.

Így inkább a védett árak eltörlése, a piaci viszonyok érvényesítése lehetne a megoldás. Aminek következtében ugyan sokan kénytelenek lennének letenni az autójukat, de azokon, akik esetében a munkavégzés vagy az egészségi állapot miatt elengedhetetlen lenne a járművek használata, célzott állami támogatásokkal kellene segíteni – mondta az Mfor főszerkesztője.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni, a műsorvezető M. Szűcs Péter:

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)