Szomorú valóság: nem elég az élelmiszerre a nyugdíjemelés?

Az idei évben különösen sokat emlegetett bázishatás működni látszik a boltokban, ám ennek azért nagyon örülni nem lehet. Már csak azért sem, mert havi szinten több olyan termék is van, melynek ára brutális mértékben emelkedett - derül ki az Mfor Nyugdíjas Árkosár legfrissebb felméréséből.

Módszertan

Laptársunk, a Privátbankár.hu immár 16 éve elvégzett Árkosár felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink. A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért. Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, mely lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Rég történt ilyen

Az árkosár-index egy évvel ezelőtti lefutása alapján a várakozásainkkal megegyezően októberben 2 százalékpont körüli mértékben csökkent a nyugdíjas árkosár indexe.

Friss felmérésünk szerint a nyugdíjasok havi bevásárlásáért 27 635 forintot kell most a boltokban hagyni. Ez csupán 97 forinttal alacsonyabb összeg az egy évvel ezelőttinél, így hosszú idő után először kúszott negatív tartományba az árindexünk, melynek értéke -0,3 százalék lett. Mivel ez hibahatáron belüli változásnak tekinthető, gyakorlatilag pont annyiba kerül a nyugdíjasok bevásárlása, mint tavaly októberben - csak akkor még az infláció emelkedő szakaszában jártunk.

Mivel egészen 2021-ig visszamenőleg ki tudtuk számolni a bevásárlás értékét a Privátbankár adatbázisának köszönhetően, tudható, hogy utoljára ilyen irányú változás 2021 májusában történt, akkor 5 százalékkal mérséklődött éves bázison a bevásárlás ára.

Havi szinten is kisebb rekorddal találkoztunk, csak ennek már kevésbé lehet örülni. Az októberi 27 635 forint ugyanis 522 forinttal magasabb a szeptemberi bevásárlás összegénél, vagyis

havi szinten 1,9 százalékkal drágult a kosárban szereplő 21 termék beszerzése. Ennél nagyobb havi szintű drágulásra legutóbb idén januárban volt példa, akkor 2,8 százalékkal nőtt az összeg.

Nem javul a nyugdíjasok helyzete

Szokásainkhoz híven megvizsgáljuk az árkosár-érték változásához képest mennyire értékállóak a nyugdíjak. Érdemi változás ezúttal sem történt, nem javult a nyugdíjasok helyzete ebből a szempontból. Idén októberben ugyanis 38,3 százalékkal kellett többet kiadni a bevásárlásért, mint 2021 októberében. Akkor még 19 974 forintért lehetett megvenni a kosárban szereplő 21 terméket.

Ezzel párhuzamosan ugyanezen idő alatt a nyugdíjak 37,4 százalékkal emelkedtek, vagyis 0,6 százalékkal csökkent a havi juttatás értéke.

Ezen a téren novemberben jöhet fordulat: amennyiben ugyanis nem ugranak meg az árak a boltokban a következő hónapban, a kiegészítő nyugdíjemelés már matematikailag pozitív tartományba húzhatja a nyugdíjak értékének változását.

Nagy drágulások és nagy árcsökkenések is voltak

Friss felmérésünk szerint meglehetősen vegyesen alakultak az árak, de az is világosan kitűnik, hogy októberben is folytatódott az üzletek közötti harc a vásárlókért. Akadtak ugyanis olyan termékek, melyeknél igen jelentős árkülönbségek voltak az egyes áruházak között. Erre egy jó példa a tojás, melynek 10 darabos kiszerelését a Tesco 499 forintért kínálta, az Interspar 630, az Auchan pedig 682 forintért. De még ennél is nagyobb differencia alakult ki a sajt esetében: a Tesco 1890 forintért kínálta a kilóját, az Interspar egy ezressel többért, 2890, az Auchan pedig 2999 forintért.

Nem mindegy, hol vesszük a tojást. Fotó: Depositphotos

Havi szinten azonban volt több olyan termék is, mely ára igen látványos mértékben ugrott meg:

a sajt átlagára a három üzletben 26,9 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt,

az alma kilója 20,7 százalékkal,

a csirkemell pedig 12,8 százalékkal lett drágább.

Ezzel párhuzamosan hasonló mértékű árcsökkenésekkel nem találkozni a boltokban. Sőt, a 21 terméknek szinte a harmadánál (8 esetben) volt csak árcsökkenés:

legjobban, 9,2 százalékkal a tej ára mérséklődött,

a krumpli 6,7 százalékkal lett olcsóbb,

a tejföl 5,9,

a száraztészta 5,8,

a joghurt pedig 5,6 százalékkal kerül kevesebbe, mint szeptemberben.

Éves viszonylatban - tehát tavaly októberhez képest - kicsit másként alakul a helyzet, hiszen a brutális drágulások mellett vannak olyan termékek is, melyek ára jelentősen mérséklődött. Kezdjük először a drágulókkal!

Az egykor árstopos cukor ára 63,7 százalékkal emelkedett (ez havi szinten is tovább drágult, 2,6 százalékkal),

ezt az ásványvíz követi, 27,3 százalékos áremelkedéssel,

a joghurt 24,2 százalékkal drágább most, mint egy éve,

az alma kilója 22,5 százalékkal,

a májkrém pedig 21,1 százalékkal kerül többe.

Ezzel szemben

az 1,4 százalékos zsírtartalmú tej ára 28,3 százalékkal mérséklődött,

a tojás 26,9 százalékkal kerül kevesebbe,

a párizsi 18,9,

a burgonya pedig 15,4 százalékkal lett olcsóbb.

