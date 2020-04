Alaposan átírta a koronavírus a magyarok médiafogyasztási szokásait

A Nielsen Közönségméréstől kapott friss statisztikák azt mutatják, hogy az internet mellett a tévé szerepe is jelentősen felértékelődött a járvány hatására, hiszen nagyon nagyot nőtt pár hét alatt a tévénézésre fordított idő Európában és Magyarországon. Az is nagyon megváltozott, mit nézünk a tévében: nem meglepő, de például a sportcsatornák óriásit vesztettek.

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

A napokban a hazai internetes oldalakat auditáló Digitális Közönségmérési Tanácstól (DKT/Gemius) kapott adatok alapján a Media1 már beszámolt róla, milyen elképesztően nagy növekedést értek el a hazai internetes híroldalak márciusban (köztük egyébként a Media1 is, mely a sajnos a médiapiacot sem kímélő világjárvány hatására közel 1,1 millió oldalmegtekintést ért el egy hónap alatt).

A koronavírus hatására azonban tovább nőtt a magyarok amúgy is rendkívül magas tévénézésre fordított ideje is. Ezt a Nielsen Közönségméréstől származó adatok alapján jelenthetjük ki. Ahogy azt is, hogy nem csupán a tévénézésre fordított idő változott meg, de az is, hogy mit nézünk a tévében.

Az amúgy is tévéfüggő magyarok közel egy órával többet tévéznek

A hazai tévés nézettségmérést (a kutatásban résztvevő háztartásokban) műszerekkel végző cég látványos heti bontású friss ábráiról kiderül, hogy napi 5 óra 48 percre nőtt a 13. hétre, vagyis a múlt hétre az egy főre jutó tévénézési idő Magyarországon.

Ez az érték négy héttel korábban, a 10. héten (a komolyabb korlátozó intézkedések bevezetése, az országos veszélyhelyzet elrendelését megelőző héten) még 4 óra 56 perc volt. Vagyis átlagosan közel 1 órával több időt fordítottak a múlt héten többet a magyarok tévézésre, mint az országos veszélyhelyzet elrendelése előtt.

A horvátok, a görögök és a szerbek még így is megelőztek minket

Európa számos más országában is jelentős növekedést mutattak ki. Szerbiában például a négy héttel ezelőtt mért 5 óra 58 perces tévénézési idő a múlt héten már 7 óra 45 percre ugrott. A koronavírus miatt Olaszországban a pár héttel ezelőtti 4 óra 56 percről 5 óra 48 percre ment fel a tévénézésre fordított idő a járvány további durvulásával és a különböző korlátozások szigorításával összefüggésben.

A görögök is csüngenek most a tévéképernyőkön: esetükben 7 óra 19 percre nőtt a tévénézésre fordított idő, ami pár hete még 5 óra 20 perc volt. A horvátoknál 6 óra 24 percre nőtt a tévénézési idő a 13. hétre. Ez az érték esetükben még 4 óra 47 perc volt pár hete.

A magyarországi adatokra visszatérve, érdemes megnézni azt is, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest mekkora változás történt. 2019 márciusában 4 óra 31 percet néztek tévét, ez ugrott meg a múlt hétre az imént már említett 5 óra 48 percre.

Az 50 év feletti magyarok 7 óra 43 percet tévéztek a múlt héten naponta

Külön is érdekes, hogy a 4 és 17 év közötti korosztály körében a tavalyi év azonos időszakában még 2 óra 33 perc volt az egy főre jutó tévénézési idő, ami az idei 13. hétre 4 óra 18 percre nőtt. A 18-49 es korcsoport körében tavaly 3:23, a múlt héten már 4 óra 32 perc volt a tévénézésre fordított idő.

Az 50 felettiek esetében is jelentős növekedésről beszélhetünk: tavaly az év ezen szakában 6 óra 28 percet fordítottak tévénézésre, idén azonban ez már 7 óra 43 perc volt a Nielsen Közönségmérés mérése szerint. (A korosztályi részletes adatok ITT érhetők el.)

A hírcsatornák, a sorozatcsatornák és a gyerekcsatornák emelkedtek, a sportcsatornák látványosan bezuhantak

Érdemes megnézni azt is, hogy milyen tartalmak, milyen tematikájú csatornák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. Nem meglepő, hogy a hírcsatornák iránti kereslet ugrott meg a leginkább. A „koronakarantén” előtt, a 10. héten még csak a második legnépszerűbb kategória volt a híreké, de a 11. héttől a hírkategória látványosan átvette a vezetést, és ez tovább is erősödött az elmúlt hetekben. Az eddigi csúcs a 12. héten volt, akkor 11,0 százalékos közönségarányt mért a Nielsen Közönségmérés a teljes lakosság (4+) körében.

A sorozatcsatornák a 10.-ről a 11. hétre először némi csökkenést szenvedtek el, de ezt követően újra emelkedésnek indult a közönségarányuk, ám a hírcsatornák látványos előnyét így sem tudták behozni a sorozatcsatornák. 8,6 százalékos közönségarányt ért el a kategória.

Az országos veszélyhelyzeti intézkedések következtében nagyot nőtt a gyerekcsatornák népszerűsége is. A kezdeti (10. heti) 6,2 százalékos közönségarányuk 7,2 százalékra ugrott meg, ezzel a harmadik legnagyobb kategória volt.

A nagy vesztesei a járványnak a sportcsatornák, ezek közönségaránya ugyanis a sportesemények leállása miatt 2,9 százalékról 1,6 százalékra zuhant a 13. hétre, de a 12. héten 1,3 százalékos mélypont is volt.

A hírcsatornák nézésére fordított idő a 10. heti 1 óra 20 percről 1 óra 43 percre nőtt meg a 13. hétre. Gyerekcsatornára a 13. héten 2 óra 19 percet fordított a magyar lakosság. A sportcsatornákra a 10. héten szánt 54 percnyi idő eközben 42 percre csökkent le. A sorozatcsatornákra fordított idő a 10. heti 1 óra 39 percről 1 óra 52 percre nőtt meg.

Akiket egyébként érdekelnek további adatok, elérheti ide kattintva a Nielsen heti tévénézési trendek adatait, továbbá ITT egyéb nemzetközi adatok is találhatók.

(media1)