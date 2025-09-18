Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Alaposan kitömték a kormány zsebét az autósok

mfor.hu

Soha még ennyi e-matrciát nem vásároltak Magyarországon.

Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban. Az autópálya-matricák mintegy 60 százalékát külföldi felségjelű járműre vásárolták – derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) csütörtökön közzétett adataiból.

Augusztus végéig összesen 11 millió 682 ezer darab autópálya-matricát vásárolt az utazóközönség idén, éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer, havi e-matricából közel 1 millió 424 ezer, heti (10 napos) úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4 millió 916 ezer, napi matricából bő 1 millió 824 ezer, vármegyei érvényességű autópálya-matricából pedig mintegy 2 millió 811 ezer darabot vettek az úthasználók.

Nyáron az utazóközönség inkább a rövidebb érvényességű e-matricákat részesíti előnyben. Ebben a három hónapban vásárolták meg a közlekedők az 55 százalékát az idei év első nyolc hónapjában összesen elkelt heti-, napi- és havimatrica-mennyiségnek: június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2 millió 562 ezer darab heti (10 napos), mintegy 976 ezer darab napi és közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők.

A napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti (10 napos) érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi honosságú járműre a közlekedők" – idézte a közlemény Bartal Tamást, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

A külföldi honosságú járműveket tekintve a heti (10 napos) úthasználati jogosultságból német (közel 314 ezer), román (több mint 256 ezer) és szlovák (mintegy 170 ezer) felségjelzésű járműre vették a legtöbbet a közlekedők. A napi matricából német (mintegy 205 ezer), román (közel 110 ezer) és osztrák (több mint 56 ezer) honosságú járműre vásárolták a legtöbbet, míg a havi matricából szintén német (több mint 194 ezer), osztrák (bő 77 ezer) és román (mintegy 62 ezer) felségjelzésű járműre vettek a legtöbbet a közlekedők – részletezte a szolgáltató.

(MTI)

Nagyon jól keres a főváros átvilágítója

A kormány által küldött szakértő fizetését közérdekű adatigénylésre adták ki.

Máris kiderültek az Otthon Start fő buktatói

Megrohamozták a bankokat, de nem mindenki jutott el a szerződéskötésig. Itt vannak az első hetek banki tapasztalatai.

Dugovics Titusz lesz Karácsony Gergelyből?

Aki Budapestet a szakadékba löki, azt a város viszi magával – figyelmeztetett a főpolgármester a csődveszély kapcsán.

Sokan drukkolnak az új iX3 sikeréért

A magyar gazdaság számára is kulcskérdés a BMW-gyár sikere

A hónap végén tartják a hivatalos megnyitóját a debreceni BMW-gyárnak, ahol a cég elektromos márkastratégiájának a jövőjét is le kívánják fektetni. Nemcsak a német cég, hanem a magyar gazdaság számára is kulcskérdés lehet, hogy mennyire válnak be a bajorok tervei.

A választásokig maradhat az árrésstop

Csak jövőre térhet vissza az infláció a Magyar Nemzeti Bank célsávjába, ezért idén már nem is várható kamatcsökkentés. A forint a napokban kétéves csúcsra erősödött, hosszú távon azonban nem tud együtt élni a gazdaság ezzel az árfolyamszinttel. A GDP 2026-ban mindössze 0,8 százalékkal bővülhet, jövőre pedig 2,9 százalékos növekedés várható. Az MBH Bank makrogazdasági kitekintőjén jártunk.

Óriási pénzeket bukhat Izrael a tervezett EU-s szankciók miatt

Kereskedelmi szankciókat is javasol Brüsszel Izraellel szemben.

Amerikai cégre csapott le a GVH

A versenyfelügyelet gyanúja szerint a nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó Duolingo kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, egyebek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat.

Autót venne? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van

A Használtautó.hu adatai szerint továbbra is töretlen a kereslet azokra az autókra, amelyek szinte újak, de már eladóvá váltak.

Újabb ukázt kaptak a benzinkutak – mit lépnek rá?

A gázolaj nagykereskedelmi ára csütörtökön emelkedik, a benziné nem változik.

Ismét lecsapott a fogyasztóvédelem

Közel kétezer játszótéri eszközt ellenőrzött és 5,7 millió forint összegben szabott ki bírságot a fogyasztóvédelmi hatóság.

