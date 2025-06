Alelnökként térrhet vissza az MNB-be egy régi motoros

Azóta felkerültek az Országgyűlés honlapjára a Gazdasági Bizottság június 16-ai, hétfői ülésének napirendi javaslatai is, amelyek alapján meghallgatják Palotai Dánielt, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjét. Egyúttal tagjelölésről is döntenek a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába, a Portfolio szeriont feltehetően szintén Palotai Dánielt támogatják majd a pozícióra.

Palotai Dániel korábban már kétszer is dolgozott a jegybankban. Most a Nemzetközi Valutaalaptól érkezik.

