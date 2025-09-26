Alig indult el a munkáshitel, de már közel hétszáz ember tartozik

Közel hétszáz embernek van 30 napon túli tartozása azok közül, akik felvették a munkáshitelt – írja a Bank360. Ez azt jelenti, hogy az idén indult konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, a törlesztési nehézségek tehát gyorsan a legfőbb problémává válhatnak.

Tovább nőtt a háztartási hitelek összesített állománya is, derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentéséből. A magyar háztartási hitelállomány 11 968 milliárd forint volt június végén, 3,2 százalékkal több, mint március végén. Ennek 40,5 százalékát a lakáshitelek teszik ki, a forint alapú személyi kölcsönök részaránya 28,5 százalék. Az áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitelek (mint például a Babaváró, vagy a munkáshitel) a teljes hitelállomány 12,8 százalékát teszik ki.

A Babaváró hitelek állománya összesen 2 342 milliárd forint volt június végén. A 90 napon túli késedelmes fizetés ebben a konstrukcióban ritka (0,5 százalék), de ez köszönhető annak is, hogy tavaly a kormány két év haladékot adott a gyerekvállalás teljesítésére. Enélkül 32 ezer ember került volna bajba: az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése szerint ennyi adósnál nem született még gyerek.

A munkáshitel állománya 105 milliárd forint, de 2,7 milliárd forintnyi hitel törlesztése már most is 30 napon túli késedelemben van. További 87 millió forintot tesz ki a 90 napon túli késedelmes hitelek állománya.