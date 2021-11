Alku a minimálbérről: hamarosan véglegessé válhat a bérmegállapodás

Harmadik oltás: újabb uniós ország keményít be, egy másik még kivár

Továbbra sincs egységes álláspont Európában arra vonatkozóan, hogy kinek és mikor ajánlott a harmadik koronavírus elleni oltás. Ausztriában tegnap óta már minden felnőttnek javasolják ezt az oltást a rohamosan növekvő fertőzésszámok miatt, és hasonló a helyzet Magyarországon is. Németországban viszont egyelőre továbbra is a 70 év felettiek, valamint a rizikócsoportokba tartozók számára ajánlják a harmadik vakcinát – nekik is csak fél évvel a második oltás után.