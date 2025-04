Állás külföldön: irány újra Anglia, mint húsz éve! Igaz, csak a fiataloknak

Végül érvénybe léphet egy „egy be, egy ki” megoldás is. Uniós források szerint a „fiatalok tapasztalatszerzése” néven kellene feltámasztani a munkaerőcserét, hogy elkerüljék azt a látszatot, miszerint a bevándorlás előtt nyitnak kiskaput. Az Egyesült Királyság működtet egy a fiatalok mobilitását lehetővé tevő programot 12 nem EU-s ország esetén. A londoni belügyminisztérium adatai szerint ennek keretében 2023-ban 23 ezren érkeztek a szigetországba, akik közül 9900-an ausztrálok voltak.

A briteket az a lehetőség aggasztja, hogy újra elárasztják országukat a főként Kelet-Közép-Európából érkező vendégmunkások, akik az uniós bővítés után megrohamozták a hazájuknál sokkal jobb fizetést kínáló brit állásokat. A Guardian értesülése szerint az ezzel kapcsolatos kompromisszum részeként az EU-s országok hajlandóak lehetnek belemenni abba, hogy a felek csak egy-egy évre szóló munkavállalási engedélyeket adjanak ki a fiatal korosztályba tartozóknak. Emellett kvótákat vezetnének be és korlátoznák azokat a szektorokat, amelyeken az uniós állampolgárok dolgozhatnának.

