Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró HR Munkaerőpiac

Állást keres? Itt a reménysugár

mfor.hu

A Manpower felmérése szeruint a magyar cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez az év utolsó negyedévére.

A magyarországi munkáltatók várakozásai javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre idén az utolsó negyedévre: ebben az időszakban a magyar cégek 25 százaléka tervezi bővíteni munkaerőkeretét, miközben csökkentéssel 17 százalékuk számol – közölte a Manpower Magyarország munkaerőpiaci felmérése alapján szerdán az MTI-vel.

A ManpowerGroup munkaerő-szolgáltató a világ 42 országában, több mint 40 ezer munkáltatót kérdezett meg, Magyarországon 525 munkáltatót.

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből kiszámított szezonálisan kiigazított nettó foglalkoztatási mutató +8 százalékos átlagos értéket ért el, ami 4 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél. Ezzel az adattal három negyedév fokozatosan csökkenő tendenciája tört meg, mindez pedig a hazai cégek újból növekvő optimizmusára utal – írták.

A közlemény idézte Varga Pétert, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki az utolsó negyedévre vonatkozó várakozások alapján elmondta, a magyar munkaerőpiac túl van a mélyponton, a hazai vállalkozások már a foglalkoztatottság további élénkülésére számítanak.

Jelezte ugyanakkor, ez az élénkülés akkor lesz erőteljesebb, ha a gazdaság ismét egyértelmű növekedési pályára áll. Jelenleg még főként csak egyes szektoroknak köszönhető a pozitív elmozdulás. Példaként az autóipart említette, amely az Egyesült Államok-EU vámmegállapodás nyomán ismét biztosabb piaci viszonyok között tud tervezni, miközben a szektor nagy beruházói újabb kapacitásokat vonnak be a termelésbe. A másik, az év végére erőteljes élénkülést váró szektor a pénzügy és az ingatlan, amelynek kilátásait pozitívan befolyásolhatta a most induló kedvezményes lakáshitelezési program is.

Javulhatnak az esélyek
Javulhatnak az esélyek
Fotó: Depositphotos

Kiemelték, a szektorok közül a legnagyobb létszámbeli felfutás a logisztika és az autóipar, illetve a pénzügy és az ingatlan területén várható. Szintén átlag feletti növekedést várnak a munkáltatók a kommunikációs szolgáltatások, illetve az alapanyag- és feldolgozóipar cégei körében. Az energia és közmű szektorban ugyanakkor létszámleépítési tendencia rajzolódik ki.

Rámutattak, a létszámnövelést tervezők aránya az 50-249 embert, illetve a 250-999 embert foglalkoztató közepes méretű vállalatok körében a legnagyobb, míg az 5000 ezer fő feletti létszámmal rendelkező cégek enyhe létszámleépítési szándékot jeleznek előre.

A reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a hazai cégek szerint a munkaerő megtartására olyan tényező van leginkább hatással, mint a munka rugalmas ütemezése, ezt követi a munkatársak megfelelő elismerése, valamint a munka és magánélet közti egyensúly megteremtése.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mégis tudunk függetlenedni az orosz olajtól?

Új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

A nagykereskedelmi árak csaknem egy hete nem változnak, a kiskereskedelmiek viszont igen.

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Az illegális dohánykereskedelemnek egészségügyi és gazdasági veszélyei is lehetnek.

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

A K&H-nál megugrott a személyi kölcsönök piaca – a pénzintézet 15 millió forintra emelte a maximális hitelkeretet.

Menő SUV-t keres? Íme a toplista

Az élen nincs változás, de felfutóban a fiatal hibrid modellek.

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

A leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt a 150-szeresére ugrott, miközben az amerikai topmilliárdosé „csak” a 38-szorosára. 

A lengyel és a francia igény után Magyarországé a legnagyobb

A lengyel és a francia igény után Magyarországé a legnagyobb

Az EU SAFE hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forrás, vagyis több mint 6.300 milliárd forint támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait.

Már nem menő egy hétre lemenni a Balatonhoz

Már nem menő egy hétre lemenni a Balatonhoz

Az idén nyáron belföldre utazók alig 10 százaléka foglalt szállást négy éjszakánál hosszabb időre. Összesítésben Siófok a legnépszerűbb úticél, a szállásfoglalások közel fele 70 ezer forint alatt maradt.

Elhalasztaná az üzemanyagok adóemelését a kormány

Elhalasztaná az üzemanyagok adóemelését a kormány

Januárra tervezték, lehet, hogy július lesz belőle. A benzin árát 9 forinttal, a dízelét 8 forinttal emelné literenként a tervezett intézkedés.

Megkongatták a vészharangot a kereskedők, elhallatszik a Karmelitáig?

Az augusztusi, a júliusival hajszálra megegyező éves inflációs adatok megerősítették az Országos Kereskedelmi Szövetséget abban, hogy az árrésstop inkább árt, mint használ: olcsóbbodás helyett csak felgyorsítja a kisboltok megszűnését, ami rontja a kisebb települések élelmiszerellátását. Mivel a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a narratívájában továbbra is csak – ahogy fogalmaznak – az „indokolatlan áremelésekkel szembeni fellépésre” futja, ismét a hazai elemzők reakciójából bogozhatjuk ki a hazai infláció beragadásának okait.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168