Állítólag karbantartási munkálatok miatt robbant fel az európai gázvezetékek legfontosabbika

Robbanás történt egy gázvezetékben Közép-Oroszországban, amely jelenleg az orosz gáz Európába jutásának fő útvonala. A Reuters a TASSZ hírügynökségre hivatkozva most arról számol be, hogy hárman meghaltak az incidensben - írja a The Guardian.

A TASSZ szerint a helyi tisztviselők azt írták a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, hogy az Urengoj-Pomary-Uzhhorod vezetékszakaszon áthaladó gáz áramlását helyi idő szerint 13:50-kor megszakították. A helyi segélyszolgálatokra hivatkozva azt közölte, hogy három ember meghalt, egy pedig megsérült.

Fotónk illusztráció: Depositphotos

A csuvasiai regionális vészhelyzeti minisztérium szerint a vezeték a tervezett karbantartási munkálatok során robbant fel Kalinino falu közelében, mintegy 90 mérföldre (150 kilométerre) nyugatra a Volga városától, Kazanytól. Azt írták, hogy a keletkezett gázfáklyát eloltották.

Az 1980-as években épült vezeték a Szudzsa mérőponton keresztül érkezik Ukrajnába, és valóban az orosz gáz Európába irányába tartó fő útvonala.

Az állami tulajdonban lévő Gazprom gáztermelő székhelye és helyi kirendeltsége nem reagált azonnal a Reuters információjára. A Gazprom korábban kedden közölte, hogy a következő 24 órában 43 millió köbméter gázt szivattyúz Európába Ukrajnán keresztül Szudzsán keresztül; az elmúlt napoknak megfelelően.

Kapcsolódó cikk Újabb helyről szerezne gázt és olajat Szijjártó Péter Ománi kollégájával tárgyalt a magyar külügyminiszter.

Az MTI szerint a londoni székhelyű ICE tőzsde adatai szerint a történtek hírére közel 1260 dollárra ugrott a földgáz ezer köbméterének ára Európában. A teljes áremelkedés a nap eleje óta meghaladja az 5 százalékot.

Az Urengoj-Pomari-Ungvár gázvezeték 1983-ban épült, hogy földgázt szállítson Közép- és Nyugat-Európa országaiba. A csővezeték a TASZSZ szerint a Kurszk megyei Szudzsa gázmérőállomás közelében keresztezi az orosz-ukrán határt, majd a gáztranzitszállítás elsősorban az ukrán-szlovák határhoz közeli ungvári, a magyar határ közelében lévő beregszászi és a romániai határon lévő tekeházi kompresszorállomáshoz történik.