2p
Makró Bankok, bankrendszer, takarékok Egyesült Államok Hadügy, védelem, honvédelem Donald Trump Orbán Viktor MBH Bank

Amerikai rakétákkal térne vissza Trumptól Orbán Viktor?

mfor.hu

Ez lenne az egyik nagy üzlet, amiért a kormányfő Washingtonba utazik?

A Szabad Európa forrásai szerint két fő konkrét üzleti témát érinthet Orbán Viktor és Donald Trump pénteki tárgyalásukon

„Információink szerint szó van arról, hogy egy – Trumppal jó viszonyt ápoló – amerikai bank száll be Matolcsy György helyett a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Magyar Bankholdingba”

- írja a lap, majd kitér a lehetséges hadiipari együttműködési lehetőségekre. . 

„Korábban felmerült, hogy a Magyar Honvédség HIMARS mobil rakétarendszereket vásárol, amivel úgynevezett mélységi védekezést lehet végrehajtani (értsd: egy esetleges szárazföldi támadás esetén az agresszort a magyar határoktól messze, saját területén lehet megsemmisíteni), de ez végül nem valósult meg. A HIMARS-nak ugyanakkor már létezik egy tejesen új, nagyobb hatótávolságú változata, amit GMARS-nak hívnak. Magyar szempontból különösen érdekes, hogy ezt a fegyverrendszert az amerikai Lockheed Martin és a német Rheinmetall közösen fejleszti” – fejti ki a lap, majd hozzáteszi, hogy forrásaik szerint

„lenne benne ráció, hogy legalább a GMARS fejlesztését, vagy annak egy részét Magyarországra hozzák”.

A hadiipari együttműködés másik lehetséges iránya lehet a magyar légierő Gripen vadászgépeihez gyártott alkatrészek, illetve fegyverek beszerzése is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hiába épül sok gyár, még mindig kézifékkel megy a magyar ipar

Hiába épül sok gyár, még mindig kézifékkel megy a magyar ipar

Szeptemberben augusztushoz képest ugyan bővült az ipari termelés, az év első kilenc hónapjának adatai nem adnak okot a bizakodásra. A járműgyártás és az akkumulátorgyártás is visszaesett szeptemberben, a meghatározó német ipari teljesítmény pedig elmaradt a tavalyi évben mért adatoktól. Az elemzők szerint a magyar ipar kilábalása elhúzódó folyamat lehet, különösen úgy, hogy ősszel alkatrészhiány lépett fel több európai ipari szereplőnél.

Tovább osztogat a kormány, már indul is az újabb ütem

Tovább osztogat a kormány, már indul is az újabb ütem

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme.

Szokatlan környezetben tart Amerika felé Szijjártó Péter

Elindult a magyar delegáció.

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

A KSH friss adatsora a kiskereskedelmi forgalomról.

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Tovább gyengélkedik a magyar ipar.

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

A teljes szlovák fogyasztást is fedezhetné az új forrás.

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Itt vannak a bankok tapasztalatai a csodafegyvernek kikiáltott hitelprogram első két hónapjáról.

A 14 havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A 14. havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A választásokra készülve a reménybeli szavazatok érdekében vezetik be a jövő év elején a 14. havi nyugdíjat, amiről annyit lehet tudni, hogy jövőre még nem a teljes összeget fizetik majd ki. Ez azonban a már így is fedezet nélküli ígéretek özönét növeli, mondta kollégánk, Király Béla az ATV Reggeli Start cím műsorában. Mindez azt jelenti, hogy ennek finanszírozására a kormánynak forrást kell találni, ha a Fidesz hatalmon marad, akkor ezt leginkább adóemeléssel tudja majd megoldani. 

A Nemzeti Összetartozás Hídjának vállalkozója negyedmilliárdért intézi a budapesti sportuszodák sátrait

Ugyanaz az üzletember kapta meg a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló kültéri uszodák sátorépítési és -bontási munkálatait, aki a 4,5 milliárdra drágult Nemzeti Összetartozás Hídját is megépítette. 

Most a vállalkozóknak oszt ki milliárdokat a kormány

Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

20 milliárd forint keresi a gazdáját a beruházás-élénkítő programban.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168