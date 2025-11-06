Amerikai rakétákkal térne vissza Trumptól Orbán Viktor?

A Szabad Európa forrásai szerint két fő konkrét üzleti témát érinthet Orbán Viktor és Donald Trump pénteki tárgyalásukon

„Információink szerint szó van arról, hogy egy – Trumppal jó viszonyt ápoló – amerikai bank száll be Matolcsy György helyett a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Magyar Bankholdingba”

- írja a lap, majd kitér a lehetséges hadiipari együttműködési lehetőségekre. .

„Korábban felmerült, hogy a Magyar Honvédség HIMARS mobil rakétarendszereket vásárol, amivel úgynevezett mélységi védekezést lehet végrehajtani (értsd: egy esetleges szárazföldi támadás esetén az agresszort a magyar határoktól messze, saját területén lehet megsemmisíteni), de ez végül nem valósult meg. A HIMARS-nak ugyanakkor már létezik egy tejesen új, nagyobb hatótávolságú változata, amit GMARS-nak hívnak. Magyar szempontból különösen érdekes, hogy ezt a fegyverrendszert az amerikai Lockheed Martin és a német Rheinmetall közösen fejleszti” – fejti ki a lap, majd hozzáteszi, hogy forrásaik szerint

„lenne benne ráció, hogy legalább a GMARS fejlesztését, vagy annak egy részét Magyarországra hozzák”.

A hadiipari együttműködés másik lehetséges iránya lehet a magyar légierő Gripen vadászgépeihez gyártott alkatrészek, illetve fegyverek beszerzése is.