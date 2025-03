Amit biztosan szeretne minden ország elkerülni: újabb számsorozat utal a soron következő recesszióra

Ez azonban már későn érkezett ahhoz, hogy megváltoztassa a március közepén készül felmérések eredményét, amelyek a rossz hangulat általánossá válásáról tanúskodnak. Egy biztos, az amerikai gazdaság súlya olyan nagy a világgazdaságban, hogy a hanyatlás, ha bekövetkezik, nem fog megállni az ország határainál. A piackutatásokkal is foglalkozó Conference Board szakmai szervezet legendás fogyasztói bizalmi indexe 92,9 pontra süllyedt, ami 7,2 ponttal marad el a februári adattól. Ez a mutató már a negyedik egymást követő hónapban csúszik le a lejtőn. Az elemzők 93,5 pontot jósoltak. A jövővel kapcsolatos várakozások részindexe 9,6 ponttal, 65,2 pontra esett vissza. Ez az elmúlt 12 év legrosszabb adata és 80 pont alatt van , amire úgy tekintenek a szakértők, hogy már recessziót jelez előre.

A magyar gazdaság szempontjából az amerikai elnök tervei miatt már előzetesen is komoly gazdasági kockázatok látszódtak, ám a kormány még mindig reménykedik.

Kapcsolódó cikk Elér minket a Trump-hatás, csak nem úgy, ahogy a kormány elképzelte A magyar gazdaság szempontjából az amerikai elnök tervei miatt már előzetesen is komoly gazdasági kockázatok látszódtak, ám a kormány még mindig reménykedik.

Az Egyesült Államok gazdaságára egyre sötétebb árnyékot vet a recesszió: ugyanezt érzik a laikusok és a szakértők is – idézte a CNBC összefoglalóját laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. A tőzsdék ugyan az elmúlt napokban valamelyest magukra találtak, mert Donald Trump amerikai elnök arra célozgatott, hogy nem egyszerre és válogatás nélkül bombázza meg büntetővámokkal az Egyesült Államok legfontosabb kereskedelmi partnereit.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!