Ámulhatnak-bámulhatnak Brüsszelben e magyar adat láttán

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk szerda reggel megjelent Privátbankár Európai Inflációs Körképében már előrevetítette, hogy az egy évvel ezelőtti utolsó helyről nagyot léptünk előre. Bár az általunk nyilvánosan elérhető adatok alapján adott becslésünk Magyarországot az 1,6 százalékos februári harmonizált fogyasztóiár-indexével Olaszországgal holtversenyben a hatodik helyre tette a 27 EU-tagország rangsorában, a szerda délelőtt az Európai Unió statisztikai hivatala által közölt hivatalos számok alapján eggyel hátrébb végeztünk.

Ám ez a hetedik hely is megsüvegelendő. Még úgy is, hogy ez az érték árrésstop nélkül mintegy 1,5 százalékponttal magasabb lenne – a Magyar Nemzeti Bank és a hazai makrogazdasági elemzők konszenzusa alapján.