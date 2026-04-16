Annyi milliárd ömlött a közmédiára, hogy már el sem tudták költeni

A szokásosnál hónapokkal hamarabb, éppen azon a napon (április 15-én) tette közzé a 2025-ös eredménykimutatását a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), magyarul az április 12-i országgyűlési választásokig teljesen fideszes irányultságú közmédia, amikor Magyar Péter leendő miniszterelnök másfél év után bejutott a Kossuth rádió és az M1 élő adásába. A mérlegből kiderült: olyan sok pénz áramlott az MTVA tavalyi üzemeltetésére, hogy azt már el sem tudták költeni.

A központi költségvetésből érkezett mintegy 152,5 milliárd forint, amiből 81 milliárd elment az anyagjellegű kiadásokra, 29,3 milliárd pedig a bérekre. Mindegyik szám új rekord, hiszen 2024-ben 141 milliárd forinttal kellett beérniük, ebből 77,1 milliárdot sikerült elköteni anyagjellegű és 26,4 milliárdot személyi jellegű kiadásokra. Az a különbség, hogy 2024-ben 3,1 milliárd forintos veszteséggel zártak, míg tavaly 9,6 milliárd forint többlet maradt az MTVA mérlegében. Ennek sorsáról már az új összetételű parlament fog dönteni.

Sokan dolgoztak a közmédiának

Fotó: MTI

Már a tavaly decemberben publikált harmadik negyedéves mutatókból lehetett sejteni, hogy nem tudja elkölteni az MTVA az elképesztő mennyiségben érkező közpénzt. Már kilenc hónap alatt érkezett mintegy 116,4 milliárd forint és 10,3 milliárdos pluszt mutatott az üzemi eredmény. A közmédiát működtető MTVA idén elvileg 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd, ezt persze az új, immár kétharmados Tisza-többségű parlament módosíthatja. Ez a szám azt mutatja, hogy az év egy napjára így is több mint 426 millió forint jutna a választásokig szinte minden csatornán és platformon, a műsorok közötti reklámokban is kormánypropagandát közvetítő közmédiának.

Ebből persze sokan nagyon jól éltek. Míg 2024 végén 2060 ember dolgozott a közmédiánál munkaviszonyban, addig 2025 végén 2104-en kapták innen a fizetésüket, ennyien ügyködtek a közmédia nézettségéért. Összesen közel 30 milliárd forint ment a vezetők és a beosztottak bérére. A vezérigazgatója Papp Dániel, akiről bírósági ítélet mondta ki, hogy lehet hírhamisítónak nevezni.

Az MTVA nem tartalomgyár, hanem egy alkotó- és egyben szeretetközösség, nemcsak a nézőkért és hallgatókért dolgozik, hanem a munkatársak az alkotás öröméért és egymásért is

– mondta a vezérigazgató márciusban.

Teljesen feleslegesen, de vannak kereskedelmi bevételei is az MTVA-nak: az értékesítésből 5,9 milliárd forint folyt be. Mivel a büdzséjük 2025-ben 9,6 milliárdos többletet mutat, reklámok nélkül is tudott volna működni a közmédia. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. (MSC) árulja. Az MSC 2020. január 1-jétől végzi a tartalomfejlesztéssel és értékesítéssel összefüggő tevékenységet, a közszolgálati műsorszolgáltató valamennyi médiacsatornáját érintően.

Új médiatörvény jön

Az MTVA-nál jelentős változások várhatók. Az Alaptörvény jelenleg 38 sarkalatos törvényt nevesít. Ezek között számos olyan van, amelyek az alappilléreit jelentették az Orbán-rendszernek. Például egy parlamenti tiszás kétharmad érdemben hozzányúlhat a médiatörvényhez. Ez a jogszabály mondja ki eleve az MTVA létezését, miszerint

az Alap olyan elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás, a Közszolgálati Közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti átalakításának támogatása, a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása.

Egyelőre annyi tudható Magyar Péter leendő kormányfő terveiből, hogy a kormányalakítás után az egyik első lépése az lesz az új kabinetnek, hogy felfüggesztik a propagandamédia hírszolgáltatását. Magyar szerint ez nem személyes ügy, hanem arról szól, hogy minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti, márpedig az MTVA-ban kiszolgálták a kormányzat háborús őrületét, félelmet keltettek a gyerekekben, idős emberekben, és ennek szerinte következménye kell, hogy legyen. Magyar azt mondta, hogy új médiatörvényre és új médiahatóságra lesz szükség.

Amúgy a közmédiának megérte behívnia a Tisza Párt elnökét, mert a Nielsen közönségmérése azt mutatja, hogy a teljes lakosság 5,6 százaléka követte az adást, amire a Médiapiac szerint az utóbbi tizenhat évben nem volt példa.