Annyira nincs pénz, hogy egy brazíliai magyar beruházást is törölt az Orbán-kormány

A csütörtök esti Magyar Közlönyben nemcsak a Modern Városok Programot érintő döntés lépett hatályba. Bár eddig is több állami beruházást is felfüggesztett vagy törölt a magyar kormány a költségvetés kritikus helyzete miatt, ezúttal egy egészen váratlan döntést is meghoztak.

A kormány ugyanis visszavonja “a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek” megvalósításáról szóló korábbi határozatát.

A döntéshez nincs magyarázat vagy indoklás, viszont kiderül belőle, hogy a most visszavont támogató határozat már 4 éves - írja a hvg.hu. Az 1641/2019-es eredeti döntés szerint a külügyminisztérium költségvetéséből szántak volna erre a célra 175,3 millió forintot.

Ez azonban aprópénznek tűnik ahhoz képest, hogy pénteken bejelentette Szijjártó Péter: (szerk.: jelenlegi árfolyamon átszámítva) 38,2 milliárd forinttal száll be Magyarország a Türk Befektetési Alapba.