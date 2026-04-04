Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

Az olaj és üzemanyagok nemzetközi piaca továbbra is kifejezetten hektikus képet mutat, az iráni háború továbbra sem jutott nyugvópontra, és az energiapiac szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros forgalmában is még korlátozások vannak.

Tekintve, hogy a Perzsa-öbölből immár hetek óta nem jutnak el a tankerhajók Ázsiába, több országban egyre nagyobb a kockázata az üzemanyaghiánynak.

Emiatt a dízel üzemanyagok piacán jelentős ártöbblet lett, tonnánként akár 250 dollárral is magasabb az ázsiai jegyzés ára, mint az európai. Ez pedig olyan differencia, amely miatt már az európai finomítókból is megéri exportálni.

Ez viszont akár néhány héten belül az európai piacra is komoly hatást gyakorolhat, hiszen vagy az itteni árak emelkednek, vagy itt is dízelhiány alakulhat ki.

Nem véletlen, hogy korábban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) azt közölte, hogy a modern történelem legnagyobb kínálati sokkja alakul ki. A szervezet arra figyelmeztet, hogy minél tovább marad zárva a Hormuzi-szoros, annál inkább általánossá válhat a dízelhiány, és intenzívebbé válik a globális verseny az üzemanyagért.

Ez a magyar piacra is hatást gyakorol, még akkor is, ha jelenleg a hazai autósok nem is érzékelik a valós folyamatokat a rögzített árak miatt. A napokban megjelent hírek szerint a stratégiai benzin- és gázolajkészletek értékesítése is megkezdődött az ellátásbiztonság garantálása érdekében. Így óriási szükség lenne arra, hogy a hazai és a környező országokban található finomítók teljes kapacitással üzemeljenek. Ezáltal, ha a készleteket nem is lehetne az optimális szintekre visszatölteni, de legalább nem apadnának tovább.

A Barátság-vezeték leállása miatt a Mol már korábban leapasztotta a tartalékjait, és már az ország stratégiai készletei is csökkennek.

Így csak reménykedni lehet, hogy Horvátország felől érkezik annyi olaj, amennyi biztosítja az ország zavartalan ellátását. Ugyanakkor a korábbi hetek vitái után a Mol az utóbbi időszakban erről nem kommunikált.

A hazai piacon, ahogy az közismert, a magyar rendszámmal rendelkező autók rögzített (vagy hivatalos nevén védett) áron tankolhatnak. Ugyanakkor ezúttal a piaci árak is meglepően stabilnak mutatkoztak, hiszen ott sem láttunk érdemi mozgást a mögöttünk hagyott héten.

Magyarországon kívül egyre több olyan ország van az EU-ban, ahol vagy árszabályozással, vagy adócsökkentéssel beavatkoztak a piaci folyamatokba. A német és az osztrák piacon pedig az állandó árváltoztatást tiltották meg, így a németeknél immár csak naponta egyszer, Ausztriában pedig egy héten csak háromszor lehet módosítani a fizetendő összeget.

A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal az egyik legolcsóbb lett a magyar benzinár: már csak három olyan EU-ország van, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk.

A régióban Bulgária és Szlovénia számít olcsóbbnak, mint a magyar piac. Tehát itt is az egyik legolcsóbb ország lettünk.

Gázolaj esetén még kedvezőbb a magyar árak pozíciója. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint csak két országban találunk alacsonyabb átlagárat. Ebben persze közrejátszik, hogy ez az üzemanyag globálisan „problémás”, ahogy arról fent írtunk, számos helyen hiánycikk lett a dízel. Így a rögzített magyar árhoz képest még látványosabb a drágulás.

A fent említett két országból egy van csak a régióban, Bulgária, így a közép-európai országok között továbbra sem vagyunk a legolcsóbbak.

Trump miatt továbbra is izgulhatunk

Az olaj világpiaci ára az elmúlt hetekben továbbra is ingadozó tendenciát mutatott, a geopolitikai események függvényében változott. A hét első felében úgy tűnt, hogy megnyugodtak a kedélyek, az iráni háború pedig néhány héten belül lezárulhat. Ám Donald Trump amerikai elnök szerda esti beszédében már a háború eszkalációjával fenyegetett, ami után ismét óriási, 8 százalékos emelkedést láthattunk csütörtökön a Brent olaj esetében.

Ráadásul az amerikai légierő csütörtöki és pénteki csapatmozgásai további nagyszabású hadműveletet vetítenek előre, tehát egyelőre nagy áresésre nem lehet számítani. Ha pedig hosszabb távra tekintünk előre, akkor az ad okot az óvatosságra, hogy Irán a háború lezárását követően is sarcolni szeretné a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket.

Összegezve: a választásokig biztosan lesz elég üzemanyag, és az árstop miatt a kedvezőbb ár is biztosított lesz. Ugyanakkor a piaci árak akár ismét emelkedhetnek, ahogy arról sem szabad megfeledkezni, hogy a védett ár a végtelenségig nem lesz fenntartható.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.