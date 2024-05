Üzemanyagárak: Nagy Márton kezében ott maradt az ostor

Rend van az üzemanyag-kereskedelemben, ezért most nem avatkozik be a kormány durvább eszközökkel, de ez után is kéthetente megnézik, hogy a szomszédos országok átlaga alatt van-e a magyar ár - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter.