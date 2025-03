Áprilisban kiderül, hogy börtön vár Gyárfás Tamásra vagy szabadon engedik

Bod Péter Ákos: A költségvetés szétesett 2020-ban, azóta nem rakták össze

A piacok jól fogadták a jegybankelnökváltást, persze ahhoz a dollár gyengülése is kellett, hogy a forint euróval szembeni árfolyama több napon át a 400-as szint alatt maradjon. De mi lesz a jövőben? Képes lesz a tavaly év végén még kormánytag Varga Mihály független maradni, ellenállni például a pénzügyminiszteri teendőket is magához vonó, ám a gazdasági növekedést hajszoló Nagy Márton nyomásának, ha azok veszélyeztetik az MNB inflációs céljait? Eköré fűztük fel a Bod Péter Ákos egyetemi tanárral, közgazdásszal folytatott beszélgetésünket, amely során lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője felidézte, milyen volt, amikor ő került a jegybankelnöki székbe. És persze jutott idő a gazdaságpolitika elemzésére is. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 71. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.