Áprilisban sem lassítottak Nagy Mártonék, bődületes hiánnyal adják át a kasszát a Tisza-kormánynak

Április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka, ezen belül a központi költségvetés 3743,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 43,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150,3 milliárd forintos hiányt mutattak – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken lapunknak küldött gyorstájékoztatójában.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,2 százalékkal magasabban alakultak. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Április végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3099,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1030,1 milliárd forint kifizetése történt meg.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első négy hónapjában fordított, összesen 1000,9 milliárd forint kifizetés 77,7 milliárd forinttal lett magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évihez viszonyított magasabb összege a közösségi közlekedési, valamint a közüzemi szolgáltatások teljesítésére fordított támogatási igények kifizetéseinek eltérő ütemezéséből fakadt.

Az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első négy hónapjában összesen 318,8 milliárd forint volt, mely jelentősen nagyobb az előző év azonos időszakához képest. A fejezet kiadásait az egyes projektek előrehaladása határozza meg, az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák.

A lakástámogatásokra fordított 175,7 milliárd forintot kitevő költségvetési kiadások jelentősen magasabban alakultak a tavalyi összegnél, mely főként a Vidéki Otthonfelújítási Programhoz kapcsolódó támogatásokkal függ össze.

Áprilisban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 429,4 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 376,4 milliárd forintos deficittel – zárul a tájékoztató.