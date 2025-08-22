Apró örömök érhetik csak Nagy Mártont

2p
Makró beruházás Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A beruházások éves szinten még mindig csökkenőben vannak, de már a mínusz nem két, hanem már csak egy számjegyű.

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött.

2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez alacsonyabb az első negyedévi 11,7 százalékos mínusznál. Utoljára másfél éve, 2023 negyedik negyedévében volt „csak” egy számjegyű a beruházások éves szintű visszaesése, növekedéshez viszont csaknem három évig kell visszalapozni, 2022 haramadik negyedévéig.

A beruházások idei második negyedévi csökkenéséhez a KSH közlése szerint a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Részletesebb elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai független elemzők reakcióival később jelentkezünk.

A román gazdaságról szóló hírekre nálunk azóta irányul különös figyelem, hogy a nemzetközi összehasonlító adatok alapján az egy főre jutó hazai termékben egy ideje már befogta, majd megelőzte, a lakossági fogyasztási mutatókban pedig látványos mértékben lehagyta Magyarországot.

2025. II. negyedévében a hazai gazdaság negyedéves alapon az uniós átlagnál kicsit jobban, éves alapon azonban sokkal rosszabbul teljesített. Olyannyira, hogy Nagy Mártonék már az év felénél „elengedték” ezt az esztendőt, még a 3,4 százalékról 1 százalékra csökkentett éves növekedési előrejelzés is optimistának nevezhető. Szokásos negyedéves uniós összehasonlításunkban megnézzük azt is, várható-e fordulat a szeptemberig tartó időszakban.

Újonnan felfedezett bűnszervezetek postai csomagokban küldték egymásnak a hamis bankókat. Egy romániai akció során 600 ezer dollár értékű hamis készpénzt találtak a rendőrök, de ez csak töredéke a közel egymillió darab lefoglalt bankjegynek.

Ott marad az ár, ahol volt.

Nem ért véget az ingatlanos bizniszelés.

A DoclerWeb már a múlté, pedig Gattyán György cégbirodalmának meghatározó tagja volt.

Dupla családi pótlék érkezik.

A magyar kormánypárti politikusok az elmúlt napokban fenyegetni kezdték Ukrajnát, azt sugallva, hogy az áramszállítások leállítása esetén összeomlana a szomszédos ország. Megnéztük, hogy megint csak az orosz propagandát erősíti-e fel Orbán Viktor és Szijjártó Péter, vagy szakmailag is értelmezhető-e az ukrán függőség.

Hiába javítottunk két helyet az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat által számolt harmonizált fogyasztóiár-indexek összevetésében is, 27-ből 23. helyen állunk.

Ha Görögországba utazunk, nyilvánvalóan görög ételeket akarunk kóstolni, de Svédországban sem rántott húst keresünk az étlapon. Léteznie kell tehát itthon is magyaros éttermeknek, hiszen százezrével érkeznek hozzánk turisták. De milyenek legyenek ezek, hogy nekünk is kedvük legyen ott ebédelni?

