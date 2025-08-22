Apró örömök érhetik csak Nagy Mártont

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött.

2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez alacsonyabb az első negyedévi 11,7 százalékos mínusznál. Utoljára másfél éve, 2023 negyedik negyedévében volt „csak” egy számjegyű a beruházások éves szintű visszaesése, növekedéshez viszont csaknem három évig kell visszalapozni, 2022 haramadik negyedévéig.

A beruházások idei második negyedévi csökkenéséhez a KSH közlése szerint a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Részletesebb elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai független elemzők reakcióival később jelentkezünk.