Most érkezett: ezek az árak jelenhetnek meg holnap a benzinkutak kijelzőin

Kedden is friss információval jelentkezett oldalán a Holtankoljak.hu. Azt írják, hogy
szerdától sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.
A nagykereskedők most kivárnak, miközben a nemzetközi olajpiaci folyamatok továbbra is meghatározóak a következő napok áralakulása szempontjából.
A kedden, augusztus 4-én érvényes országos átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 600 forint / liter
- Gázolaj: 662 forint / liter
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