Most érkezett: ezek az árak jelenhetnek meg holnap a benzinkutak kijelzőin

Kedden is friss információval jelentkezett oldalán a Holtankoljak.hu. Azt írják, hogy

szerdától sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A nagykereskedők most kivárnak, miközben a nemzetközi olajpiaci folyamatok továbbra is meghatározóak a következő napok áralakulása szempontjából.

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A kedden, augusztus 4-én érvényes országos átlagárak a következők:

95-ös benzin: 600 forint / liter

Gázolaj: 662 forint / liter

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